Как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов. В то же время выздоровели 3 421 человек.
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Лаборатории провели 49 449 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 23 992,
- методом ИФА – 2 946,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 22 511.
Распространение коронавируса в регионах: суточный прирост
- Киев – 416 случаев;
- Винницкая область – 110 случаев;
- Волынская область – 284 случая;
- Днепропетровская область – 782 случая;
- Донецкая область – 537 случаев;
- Житомирская область – 703 случая;
- Закарпатская область – 47 случаев;
- Запорожская область – 542 случая;
- Ивано-Франковская область – 184 случая;
- Киевская область – 195 случаев;
- Кировоградская область – 71 случай;
- Луганская область – 194 случая;
- Львовская область – 546 случаев;
- Николаевская область – 178 случаев;
- Одесская область – 1 367 случаев;
- Полтавская область – 81 случай;
- Ровненская область – 169 случаев;
- Сумская область – 488 случаев;
- Тернопольская область – 287 случаев;
- Харьковская область – 823 случая;
- Херсонская область – 469 случаев;
- Хмельницкая область – 251 случай;
- Черкасская область – 283 случая;
- Черновицкая область – 391 случай;
- Черниговская область – 126 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
В течение суток прививки против коронавируса получили 55 897 человек, в частности, первую дозу – 33 680 человек, вторую дозу получили еще 22 217 человек.
В Минздраве в очередной раз подчеркивают важность вакцинации. По данным министерства, у 97% госпитализированных пациентов не было прививок против COVID-19.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал