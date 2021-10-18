Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов. В то же время выздоровели 3 421 человек.

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Лаборатории провели 49 449 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:

  • методом ПЦР – 23 992,
  • методом ИФА – 2 946,
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 22 511.

Распространение коронавируса в регионах: суточный прирост

  • Киев – 416 случаев;
  • Винницкая область – 110 случаев;
  • Волынская область – 284 случая;
  • Днепропетровская область – 782 случая;
  • Донецкая область – 537 случаев;
  • Житомирская область – 703 случая;
  • Закарпатская область – 47 случаев;
  • Запорожская область – 542 случая;
  • Ивано-Франковская область – 184 случая;
  • Киевская область – 195 случаев;
  • Кировоградская область – 71 случай;
  • Луганская область – 194 случая;
  • Львовская область – 546 случаев;
  • Николаевская область – 178 случаев;
  • Одесская область – 1 367 случаев;
  • Полтавская область – 81 случай;
  • Ровненская область – 169 случаев;
  • Сумская область – 488 случаев;
  • Тернопольская область – 287 случаев;
  • Харьковская область – 823 случая;
  • Херсонская область – 469 случаев;
  • Хмельницкая область – 251 случай;
  • Черкасская область – 283 случая;
  • Черновицкая область – 391 случай;
  • Черниговская область – 126 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

В течение суток прививки против коронавируса получили 55 897 человек, в частности, первую дозу – 33 680 человек, вторую дозу получили еще 22 217 человек.

В Минздраве в очередной раз подчеркивают важность вакцинации. По данным министерства, у 97% госпитализированных пациентов не было прививок против COVID-19.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал