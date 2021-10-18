Заболеваемость высокая: в Украине за сутки 9,5 тысячи инфицированных

В Украине в течение суток заболели коронавирусом 9 524 человека, среди них 790 детей и 122 медработника.

Как изменилась ситуация за сутки

В больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов. В то же время выздоровели 3 421 человек.

К теме Инфицированный Дельта-штаммом может одновременно заразить 11 человек, – врач

Лаборатории провели 49 449 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 23 992,

методом ИФА – 2 946,

исследований экспресс-тестами на антиген – 22 511.

Распространение коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 110 случаев;

Волынская область – 284 случая;

Днепропетровская область – 782 случая;

Донецкая область – 537 случаев;

Житомирская область – 703 случая;

Закарпатская область – 47 случаев;

Запорожская область – 542 случая;

Ивано-Франковская область – 184 случая;

Киевская область – 195 случаев;

Кировоградская область – 71 случай;

Луганская область – 194 случая;

Львовская область – 546 случаев;

Николаевская область – 178 случаев;

Одесская область – 1 367 случаев;

Полтавская область – 81 случай;

Ровненская область – 169 случаев;

Сумская область – 488 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 823 случая;

Херсонская область – 469 случаев;

Хмельницкая область – 251 случай;

Черкасская область – 283 случая;

Черновицкая область – 391 случай;

Черниговская область – 126 случаев.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. По состоянию на 18 октября выздоровели – 2 329 418 человек. В то же время жертвами коронавируса стали 60 810 жителей страны.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

В течение суток прививки против коронавируса получили 55 897 человек, в частности, первую дозу – 33 680 человек, вторую дозу получили еще 22 217 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек:

из них получили одну дозу – 7 956 093 человека,

получили две дозы, а следовательно полностью иммунизированы – 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом проведено 14 446 255 прививок.

В Минздраве в очередной раз подчеркивают важность вакцинации. По данным министерства, у 97% госпитализированных пациентов не было прививок против COVID-19.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал