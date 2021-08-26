Как заботиться о старших родных: советы ведущих экспертов

Позвонить вечером, купить новый смартфон и провести летний отпуск – так вы представляете себе заботу о своих родных? Для наших родителей, бабушек и дедушек забота выглядит немного иначе – это в первую очередь общение и словесная поддержка. Так показали исследования, но ни первый вариант, ни второй не улучшит и не сохранит здоровье.

Чтобы показать, как можно с пользой для здоровья заботиться о своих родных, в Украине создали информационную кампанию "365 днів турботи". В виде коротких ежедневных советов проект рассказывает, как может выглядеть забота о наших родителях, бабушках и дедушках. Часто для этого нужно совсем мало: сделать вместе зарядку по видеосвязи или прогуляться в парк.

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Больше о том, почему так важно заботиться о здоровье с возрастом и как это делать правильно – Здоровье 24 поговорили с экспертами и врачами.

Ирина Сорока – заведующая отделом поведенческих факторов риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Наше здоровье закладывается еще с детства, даже из чрева матери. Развитие тех или иных заболеваний связывают не только с возрастными изменениями организма, но и с наследственностью, образом жизни, а также социальной и окружающей средой.

Именно поэтому заботиться о здоровье нужно всегда. Однако в особой поддержке и заботе нуждаются наши старшие родные. В зрелом возрасте у многих людей появляются проблемы со зрением или слухом, повышается артериальное давление, развиваются осложнения сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет 2 типа. Возможны болезни костно-мышечной и нервной систем (деменция, болезнь Альцгеймера и др.).

Все эти диагнозы входят в группу неинфекционных заболеваний, которые еще часто называют "хроническими" заболеваниями. Они не передаются от человека к человеку и часто их невозможно вылечить – только контролировать симптомы. Но именно их мы можем избежать благодаря профилактике.

Наталья Гриб – специалист по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Олег Дудин – главный специалист по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Сохранение здоровья – это ответственность каждого. Не допустить появления болезни и ее осложнения намного легче, чем ее лечить. Доказано, что изменение пищевых привычек, повышение двигательной активности, отказ от вредных привычек могут существенно уменьшить заболеваемость неинфекционными заболеваниями, облегчить их течение и снизить смертность. Это касается людей в любом возрасте.

Одним из лучших примеров того, как это работает – является отказ от табака. С первого дня отказа от сигарет организм начнет восстанавливаться, а риски возникновения болезней, ассоциированных с курением – уменьшаться. В течение 2 лет у вас значительно снизится риск ишемической болезни сердца. А через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшится до уровня некурящего, а риск рака – на 70%. Отказ от курения при различных заболеваниях ускоряет выздоровление, при хронических состояниях – облегчает течение и уменьшает частоту обострений.

Дмитрий Скиргико – семейный врач медицинского центра здоровья и реабилитации "100% жизни"

Почти 65% смертей в возрасте более 60 лет приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротические повреждения конечностей или коронарных артерий, а также мозговой инсульт и острый инфаркт миокарда. Важно понимать, что благодаря профилактике мы можем уменьшить риск этих и других неинфекционных заболеваний.

Профилактика бывает первичная, вторичная и третичная. Целью первичной профилактики является не допустить развитие заболевания. Самое первое и важное – это здоровый образ жизни. Среди молодых людей сейчас модно быть здоровым и заботиться о своем теле. В то же время это не так популярно среди старших людей – они нуждаются в обучении и советах, как вести здоровый образ жизни. Это то, в чем мы можем им помочь.

Что такое здоровый образ жизни

Сбалансированное питание, поддержание здоровой массы тела, отказ от вредных привычек и дозированные ежедневные физические нагрузки. Не менее важно регулярно поддерживать связь с семейным врачом, проходить необходимые обследования и анализы.

Вторичная профилактика позволяет не допустить осложнения, когда человек уже имеет хроническое неинфекционное заболевание. Это, опять-таки, здоровый образ жизни, регулярные обследования. Но в этом случае добавляется прием нужных лекарственных средств, также нужно систематически следить за основными показателями организма. Например, контролировать кровяное давление, следить за уровнем сахара в крови и т. д.

Третичная профилактика – это недопущение инвалидизации и смерти. Постоянный прием лекарств, который назначил врач, очень важен.

Ирина Сорока – заведующая отделом поведенческих факторов риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Доступ к качественным медицинским услугам играет ключевую, однако не главную роль в поддержании здоровья, обеспечении качества жизни людей после 60 лет. Важно, чтобы походы к семейному врачу были регулярными.

Делать профилактические осмотры нужно:

при наличии факторов риска возникновения артериальной гипертензии мужчинам в возрасте 45+ и женщинам 50+ – ежегодно;

при наличии факторов риска возникновения сахарного диабета после 45 лет мужчинам и женщинам – ежегодно;

скрининг на рак молочной железы (маммография) женщинам после 50 лет – каждые два года, с 40 лет при наличии факторов риска – ежегодно;

скрининг на колоректальный рак у обоих полов после 50 лет – каждые 2 года.

мужчинам в 50+ или в 40+ (в случае высокого риска) следует обследоваться на предмет новообразования простаты.

Как людям старшего возраста поддерживать физическую активность

Отто Стойка – врач-методист Центра общественного здоровья Минздрава Украины

Важно стимулировать людей старшего возраста к физической активности. Каким бы низким не был уровень их активности, они могут его улучшать. Это важно делать постепенно и систематически.

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Нет такого возраста или состояния здоровья, в котором нельзя заниматься физической активностью. Пока человек живет – он должен двигаться. Даже малоподвижные люди могут и должны делать определенные виды оздоровительной или лечебной физкультуры для поддержания своего здоровья и восстановления после болезни. Главное, перед началом активных занятий посоветоваться с врачом и подобрать ту физическую нагрузку, которая лучше всего подходит.

Универсальный вид двигательной активности – это ходьба. Желаемый ориентир для людей старше 60 лет – каждый день ходить 1 – 1,5 ч (это примерно 10 000 шагов), постепенно повышая темп и непрерывность ходьбы. Важно делать комплекс упражнений на подвижность, подбирая их, учитывая состояние здоровья человека.

Правильное питание

Дмитрий Скиргико – семейный врач медицинского центра здоровья и реабилитации "100% жизни"

Правильное и здоровое питание является универсальным и не зависит от возраста. Конечно, хронические заболевания могут несколько ограничивать в выборе продуктов, например, при сахарном диабете или хроническом заболевании почек. Однако общие советы для всех одинаковы:

меньше жареного и жирного,

меньше быстрых углеводов (выпечки, сладостей),

меньше соли и сахара,

питаться разнообразно и сбалансировано,

не забывать об овощах и фруктах,

пить достаточно воды, особенно летом.

Важно также придерживаться тарелки здорового питания: не менее трети – овощи и фрукты, еще треть – каши или цельнозерновой хлеб/макароны, еще треть – мясо, рыба или другой вид белков. Витамины и добавки следует принимать только после консультации с врачом.

Поговорите с семейным врачом – возможно вашим родным стоит избегать определенных продуктов. Вы также можете посоветовать своим родителям новые полезные рецепты, купить кулинарную книгу и даже ввести традицию каждое воскресенье готовить вместе полезный ужин. Это позволит закрепить привычку и научить готовить блюда по-другому, более полезно.

Наталья Усенко – специалист по поведенческим факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Украины

А вот несколько простых способов сделать рацион богаче и полезнее для наших близких.

Добавлять в рацион кисломолочные продукты. С возрастом увеличивается риск развития саркопении – уменьшение объема мышц. Недостаточное количество некоторых компонентов пищи среди населения старшего возраста является важным фактором риска развития саркопении.

Кальций (Ca), фосфат (P), витамин D и белок – ключевые питательные вещества для организма человека, влияющие на мышечную массу, силу и выносливость. Молочные продукты богаты этими питательными веществами, поэтому могут хорошо подходить пожилым людям. Кроме того, они содержат полезные бактерии, важные для здоровья нашего кишечника, поддержания иммунитета и хорошего самочувствия.

Добавьте к обычным чаям напитки с ромашкой. Чаи определенно являются приятными и полезными напитками, но они обладают тонизирующим действием, часто повышают частоту сердечных сокращений. Заменить их можно на фруктовые и травяные напитки. Например, чай с ромашкой.

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Исследования показали, что употребление ромашкового чая укрепляет иммунную систему и помогает бороться с простудой. Традиционно чай и эфирное масло ромашки используются в ароматерапии для лечения бессонницы в качестве успокаивающего средства. Ромашка эффективна при снижении спазма гладких мышц.

Чай с ромашкой может помочь при некоторых желудочно-кишечных проблемах: расстройствах пищеварения, спазмах или коликах, расстройствах желудка, язве и синдроме раздраженного кишечника. Ромашка особенно полезна при накоплении газов в кишечнике, помогает при метеоризме, успокаивая желудок, расслабляя мышцы кишечника.

Также есть данные, что ромашковые напитки снижают риск смерти от ишемической болезни сердца у людей старшего возраста. Завезите родственникам пакет ягод. Ягоды богаты питательными соединениями, витаминами и минералами, а также биологически активными веществами: флавоноиды, антоцианы и фенольные кислоты. Все эти соединения усиливают эффект друг друга, положительно влияют на здоровье человека и предотвращают различные заболевания.

О психическом здоровье не забываем также

Александр Аврамчук – кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии УКУ

Психическое здоровье и благополучие являются неотъемлемой частью здоровья человека. В любом возрасте наше эмоциональное состояние важно и оказывает немалое влияние на нашу жизнь.

С возрастом возрастает риск развития психических расстройств. Например, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 15% взрослых в возрасте 60 лет и старше страдают психическим расстройством.

Наши старшие родные порой могут пренебрегать своим психическим здоровьем. Поэтому эти простые вещи поддержат их:

Оставайтесь с ними на связи. Интересуйтесь их состоянием здоровья и самочувствием.

Поощряйте поддерживать ежедневный режим питания, физических активностей и сна.

Поощряйте и даже по возможности вознаграждайте попытки действовать полезным для себя способом.

Организовывайте семейные встречи или введите новые традиции проведения совместного времени.

Предложите посильные задания, которые связаны с творчеством или познанием чего-то нового.

Рассмотрите и обсудите вариант заботы о домашних животных. Часто связь между пожилыми людьми и их домашними любимцами может быть такой же сильной и целебной, как и между людьми.

Благодарите тех, о ком заботитесь.

Что делать, чтобы заботиться о здоровье родных

Дмитрий Скиргико – семейный врач медицинского центра здоровья и реабилитации "100% жизни"

Вакцинироваться. И не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа и других инфекционных заболеваний. Например, людям после 60 лет рекомендована вакцина от пневмококковой инфекции.

Больше рассказывать и обучать правильному питанию. Заказывать доставку полезных продуктов, готовить вместе, показывать, что здоровое питание – это тоже вкусно и доступно.

Вместе заниматься физическими нагрузками. Показывать своим примером, как они влияют на вас и как хорошо вы себя чувствуете.

Заботиться о регулярных осмотрах у врача. Возможно есть смысл посещать врача вместе, особенно для людей после 80 лет.

Следить за своим здоровьем. Занимайтесь физической активностью, правильно питайтесь и регулярно посещайте врача.