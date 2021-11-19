Об этом случае сообщила директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" Ольга Савчук.

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Как так случилось

Пациентка сама обратилась к медикам. Она испытывала постоянный дискомфорт при мочеиспускании. Сперва она пробовала избавиться от болей лекарствами, однако это не помогало.

Впоследствии ей провели видео цистоскопическое обследование. Тогда и стала понятна причина жалоб. Дело в том, что из тела женщины медики забыли забрать мочевой катетер после операции. Она состоялась более 18 месяцев назад.

Жалобы пациентки на постоянный дискомфорт при мочеиспускании, нерезультативное консервативное лечение и, как находка, оставленный мочевой катетер в мочевом пузыре после проведенного оперативного лечения более 1,5 года назад,

– объяснила врач.

К счастью, причину дискомфорта обнаружили. Медик призвал врачей быть внимательными к своим пациентам, ведь еще в университете их учили считать все "до и после операции, до последней турундочки".

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