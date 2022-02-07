Первые эксперименты по анализу РНК коронавируса в сточных водах начались еще в 2020 году. За это время система доказала свою надежность.

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По образцам из канализации ученые планируют следить за ходом пандемии и новыми вариантами коронавируса.

Предсказать течение пандемии

О том, что пробы с очистных сооружений могли бы предсказать течение пандемии, ученые заговорили еще весной 2020 года. Тогда американские исследователи изучили сточные воды города Нью-Хейвен в штате Коннектикут, чтобы определить содержание коронавирусной РНК.

Затем данные сопоставили с течением эпидемии до Нью-Хейвена. Исследователи пришли к выводу, что график, который показывает динамику суточной заболеваемости SARS-CoV-2, довольно точно совпадает с тем, что изображает рост содержания коронавирусной РНК в осадке сточных вод.

Справка. У больных COVID-19 вирус вырабатывается не только с каплями слюны и мокроты, его также находят и в кале.

Омикрон был в США еще в ноябре

О мониторинге сточных вод недавно задумались и в CDС. В организации надеются, что новый подход поможет предсказать появление новых вариантов до того, как они выльются в большую вспышку заболеваемости. Дело в том, что в сточные воды попадают также фекалии от бессимптомных носителей вируса и людей, у которых минимум симптомов.

Ранее анализ сточных вод помог CDC понять, что Омикрон был в США уже 21 ноября 2021 года, хотя при помощи стандартного ПЦР-тестирование зараженных его нашли лишь в декабре 2021 года.

Новая система мониторинга

CDC запустила свою систему мониторинга сточных вод еще в сентябре 2020 года, но сначала она охватывала лишь некоторые штаты, среди них Висконсин, Миссури и Огайо. Теперь организация объявила о том, что расширит область мониторинга и в ближайшие недели добавит еще 250 точек забора материала.

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Кроме этого, CDC решили включить данные о РНК коронавируса в сточных водах в регулярный официальный отчет о ходе пандемии в США.

Руководитель программы Эми Кирби рассказала, что изучение сточных вод – это очень надежный источник данных, поскольку оно не зависит от желания людей тестироваться или доступности медицинского обслуживания.

Интересно! Сточные воды могут многое рассказать: например, какие инфекционные заболевания циркулируют в городе или какие наркотики употребляют его жители.