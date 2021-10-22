Детали исследования

Ученые из Лаборатории выявления моноклональных антител и Университетского госпиталя Сьена в Италии в ходе исследования проанализировали уровень В-клеток памяти (В-лимфоцитов) у людей, которые вакцинировались после того, как переболели COVID-19, и тех, которые сделали прививку, но не болели.

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Оказалось, что у первых процент нейтрализующих моноклональных антител был выше, чем у не болевших вакцинированных для каждого из имеющихся штаммов.

Почему гибридный иммунитет лучше

По словам исследователей, частично это связано с зародышевой линией IGHV2-5; IGHJ4-1, которую обнаружили только у переболевших людей и которая вырабатывала мощные и широко нейтрализующие антитела.

Предварительно ученые уже исследовали понятие гибридного иммунитета. Тогда исследователи провели в лаборатории эксперимент, во время которого изучили разнообразные мутации в спаечном белке коронавируса, которые циркулируют сейчас или могут появиться в ближайшее время.

Оказалось, что антитела, которые появились после болезни или вакцинации, не могут справиться со всеми ними. А вот гибридный иммунитет тех, кто переболел коронавирусом за несколько месяцев до вакцинации, обеспечивал надежную защиту.

Кроме того, ученые обнаружили, что антитела людей с гибридным иммунитетом блокировали и другие виды коронавирусов.

Мы увидели, что уровени антител достигают астрономических высот, которые значительно превышают уровни антител только от двух доз вакцин,

– отметили исследователи.

Как работает гибридный иммунитет

Начальные исследования гибридного иммунитета показали, что сыворотка (часть крови, содержащая антитела) людей, которые переболели коронавирусом и вакцинировались, более эффективно нейтрализовала другие штаммы коронавируса, чем у тех, кто вакцинировался, но никогда не болел.

Дальнейшие исследования показали, что гибридный иммунитет может быть связан с В-клетками памяти. Вот как это работает:

Большая часть антител, которые вырабатываются после инфекции или вакцинации, проводится недолговечными клетками плазмобластами.

После того, как эти клетки умирают, уровень антител падает.

Далее основным источником антител становятся клетки В-памяти, которые запускаются либо инфекцией, либо вакцинацией.

Стоит знать! Различия в В-клетках памяти, которые формируются под влиянием инфекции или вакцины, а также различия антител, которые они вырабатывают, могут лежать в основе лучшей реакции гибридного иммунитета на заболевание.