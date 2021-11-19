Зараженная коронавирусом девушка рассказывала, что не может дышать. Облегчение приносила кислородная маска. Однако когда соседка по палате также использовала кислород, его не хватало обоим.
Заметьте Количество умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч до конца года: данные НАН
Девушка жаловалась медикам, что нечем дышать. Однако заведующая только говорила: если будете возмущаться, поедете в другую больницу.
Говорят, что так должно быть. А я говорю, что эти дни мне было нормально. А эти 2 дня нечем дышать,
– просила о помощи девушка.
В следующих сообщениях девушка писала, что уже больше не может. Отмечала, что когда движется, уровень сатурации падает до 60.
Кроме того, беременная признавалась: ей страшно спать. Потому что кислород заканчивается очень быстро. Тогда об этом нужно сообщать, чтобы поменяли баллон.
Мама умершей в отчаянии. Говорит, что ей хочется кричать. Женщина подчеркнула: она не знает, правильно ли делает, однако обнародует переписку с дочерью. Женщина попросила, чтобы каждый сделал свои выводы.
Малыша спасти не удалось
- Главный санитарный врач Ровненской области Роман Сафонов сообщил, что девушка умерла на 30-й неделе беременности. Ребенка спасти не удалось.
- По словам Сафонова, девушка имела проблемы с дыхательной системой.
- Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, которая протекала в довольно тяжелой форме.
Последние переписки девушки с родными / "ЛУЧАНЕ"
Сообщение с телеграм-канала "ЛУЧАНЕ"
"Просыпаюсь от того, что задыхаюсь": умершая от COVID 20-летняя роженица из Дубно перед смертью рассказала о мучениях
20-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус, была на 7 месяце беременности. По данным медиков, у женщины были проблемы с дыхательной системой и тяжелая пневмония из-за коронавируса. Медики также не смогли спасти и младенца.
Мать покойной девушки опубликовала скриншоты переписки с дочкой. Беременная писала о том, что ей трудно дышать, не хватало кислорода, а когда она жаловалась, то медперсонал грозился перевести ее в другую больницу.
"Горько... Кричать хочется... Моя птичка, моя доченька... Не знаю, правильно делаю или нет, но каждый для себя делайте выводы сами... Это переписка с моим цветочком... Вот такое отношение в больнице...", – написала мать девушки в Facebook.