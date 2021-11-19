"Задыхаюсь": умершая от COVID-19 20-летняя беременная из Дубно перед смертью рассказала о муках

COVID-19 унес жизнь 20-летней девушки из Дубно, которая находилась на 7-м месяце беременности. Мама умершей обнародовала детали последних переписок дочери.

Зараженная коронавирусом девушка рассказывала, что не может дышать. Облегчение приносила кислородная маска. Однако когда соседка по палате также использовала кислород, его не хватало обоим.

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Девушка жаловалась медикам, что нечем дышать. Однако заведующая только говорила: если будете возмущаться, поедете в другую больницу.

Говорят, что так должно быть. А я говорю, что эти дни мне было нормально. А эти 2 дня нечем дышать,

– просила о помощи девушка.

В следующих сообщениях девушка писала, что уже больше не может. Отмечала, что когда движется, уровень сатурации падает до 60.

Кроме того, беременная признавалась: ей страшно спать. Потому что кислород заканчивается очень быстро. Тогда об этом нужно сообщать, чтобы поменяли баллон.

Мама умершей в отчаянии. Говорит, что ей хочется кричать. Женщина подчеркнула: она не знает, правильно ли делает, однако обнародует переписку с дочерью. Женщина попросила, чтобы каждый сделал свои выводы.

Малыша спасти не удалось

Главный санитарный врач Ровненской области Роман Сафонов сообщил, что девушка умерла на 30-й неделе беременности. Ребенка спасти не удалось.

По словам Сафонова, девушка имела проблемы с дыхательной системой.

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, которая протекала в довольно тяжелой форме.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным девушки.

Последние переписки девушки с родными / "ЛУЧАНЕ"

В начале ноября в Дубенском роддоме умерла 23-летняя роженица, зараженная коронавирусом.

Сообщение с телеграм-канала "ЛУЧАНЕ"

"Просыпаюсь от того, что задыхаюсь": умершая от COVID 20-летняя роженица из Дубно перед смертью рассказала о мучениях

20-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус, была на 7 месяце беременности. По данным медиков, у женщины были проблемы с дыхательной системой и тяжелая пневмония из-за коронавируса. Медики также не смогли спасти и младенца.

Мать покойной девушки опубликовала скриншоты переписки с дочкой. Беременная писала о том, что ей трудно дышать, не хватало кислорода, а когда она жаловалась, то медперсонал грозился перевести ее в другую больницу.

"Горько... Кричать хочется... Моя птичка, моя доченька... Не знаю, правильно делаю или нет, но каждый для себя делайте выводы сами... Это переписка с моим цветочком... Вот такое отношение в больнице...", – написала мать девушки в Facebook.