Известно, что многие из пациентов жаловались на боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту. В некоторых случаях сообщали о высыпаниях на руках и ногах.
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Журналисты рассказали, что смертельные случаи в Индии вызвали волну паники среди местных жителей. Они обсуждают загадочную лихорадку.
Что это за неведомая лихорадка
Также врачи у многих заболевших обнаружили уменьшение количества тромбоцитов – компонента крови, который помогает образовывать сгустки во время тяжелой формы лихорадки денге.
Поэтому, специалисты с нескольких пострадавших районов считают, что основной причиной смертей могла стать лихорадка денге. Это вирусная инфекция, которую переносят комары. Представительница департамента здравоохранения Фирозабадского района Нита Кульшреста сказала, что больные дети в больницах умирают очень быстро.
Что известно о вспышке болезни
Источник: Times of India
- Известно, что от болезни в штате Уттар-Прадеш умерли 68 человек, 40 из которых – дети. Пока ни один случай не был связан с COVID-19.
- Большое количество случаев заболевания зарегистрировали в районах Агра, Матхура, Майнпури, Ця и Касгандж, больше всего пострадал район Фирозабад.
- Пациентов с вирусной лихорадкой принимают в COVID-палаты. Дети, которые выживают, обычно выздоравливают за 2 недели.