Загадочная лихорадка у детей в Индии: ученые предположили, что это может быть

В нескольких районах индийского штата Уттар-Прадеш с конца августа неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере 60 человек, в основном детей. Возможно, это может быть лихорадка денге.

Известно, что многие из пациентов жаловались на боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту. В некоторых случаях сообщали о высыпаниях на руках и ногах.

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Журналисты рассказали, что смертельные случаи в Индии вызвали волну паники среди местных жителей. Они обсуждают загадочную лихорадку.

Что это за неведомая лихорадка

Также врачи у многих заболевших обнаружили уменьшение количества тромбоцитов – компонента крови, который помогает образовывать сгустки во время тяжелой формы лихорадки денге.

Поэтому, специалисты с нескольких пострадавших районов считают, что основной причиной смертей могла стать лихорадка денге. Это вирусная инфекция, которую переносят комары. Представительница департамента здравоохранения Фирозабадского района Нита Кульшреста сказала, что больные дети в больницах умирают очень быстро.

Лихорадка денге – что это? Это острое вирусное заболевание, распространенное в тропиках, в Индии циркулирует примерно 100 лет. Почти 70% случаев болезни зарегистрировано в странах Азии. Есть 4 разновидности вируса денге. Вероятность смерти детей от заболевания в пять раз выше, чем у взрослых.

Что известно о вспышке болезни

Источник: Times of India