В частности, в провинции Нью-Брансвик органы здравоохранения заявили, что количество подозрительных случаев заболевания растет и все чаще встречается среди молодых людей.

Внимание Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Как проявляется заболевание? У пациентов наблюдается быстрая потеря веса, бессонница, галлюцинации, затрудненное мышление и ограниченная подвижность.

Вероятные причины развития заболевания

В настоящее время зафиксировано 48 подобных случаев. В ходе предварительного расследования ученые зарегистрировали не менее 9 случаев, когда у двух людей, не являющихся родственниками, но находящихся в тесном контакте, развились упомянутые симптомы. Специалисты предполагают, что среди причин могут быть факторы внешней среды.

Тесный контакт с больным может являться фактором риска?

Один подозрительный случай касается мужчины, у которого развились симптомы слабоумия и атаксии (нарушение координации движений). Жена, которая ухаживала за ним, тоже неожиданно начала терять сон и испытывать мышечную атрофию, слабоумие и галлюцинации. Сейчас ее состояние хуже чем у мужа.

Другой случай — женщина в возрасте 30 лет (страдает чрезмерным слюноотделением, питается через зонд). Ее опекун в возрасте 20 лет начала демонстрировать симптомы неврологического расстройства.

Еще в одном случае молодая женщина быстро похудела почти на 25 кг, у нее развилась бессонница и начались галлюцинации. Исследование мозга показало выраженные признаки атрофии.

Обратите внимание! Власти провинции в октябре заявили, что всем этим людям поставили неправильный диагноз, утверждая, что они страдают известными и не связанными с неизвестной болезнью патологиями.

Жертва загадочного неврологического заболевания

Издание сообщает, что в этой провинции было зафиксировано 8 смертей людей с упомянутыми симптомами.

Родственники одной из жертв заявили, что причиной смерти ей установили осложнение от болезни Альцгеймера, которой та, по словам близких, никогда не страдала.