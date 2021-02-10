Россия опубликовала данные 3 фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V". Впрочем, они совсем не добавили уверенности в эффективности российского препарата.

Исследование вакцины опубликовали в престижном журнале The Lancet. Оно подтверждает, что "Спутник V" якобы очень эффективный препарат.

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Что The Lancet написал о "Спутник V"

9 января на страницах The Lancet появились первые промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Der Spiegel отметило, что публикация в престижном журнале должна была стать моментом признания для российских ученых. Ведь в ней было написано, что "Спутник V" противодействует коронавирусу с эффективностью 91,6%.

"Спутник V" должен был выйти в премьер-лигу вакцин. Поэтому в течение последних дней канцлер Германии Ангела Меркель, немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан и Еврокомиссия задумались об одобрении российской разработки,

– подчеркнуло издание.

Der Spiegel добавил: "Благодаря The Lancet репутация сомнительной вакцины от COVID-19 была улучшена. По крайней мере, на это надеялись в России. Но эксперты все равно не доверяют "Спутнику V".

Непонятные цифры и необъяснимые смерти

В сентябре 40 экспертов во главе с известным молекулярным биологом Энрико Буче раскритиковали данные российских испытаний. К тому времени их главной претензией было заметное копирование данных в диаграммах российской публикации. Прошло полгода, а сомнения никуда не делись.

После публикации The Lancet эксперты проверили новые российские данные. Они указали на 6 вещей, которые "вызывают беспокойство":

► Нет прозрачности. Ученые не имеют доступа к данным процесса разработки вакцины. Единственным ответом, который они получили на свои обращения, было: "Департамент безопасности рассмотрит запросы".

► Необъяснимые смерти. Сейчас зафиксировали 4 смерти после вакцинации российским препаратом. Однако только по 2 человекам есть все детали.

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► Несовпадение цифр по количеству участников испытаний. В публикации на The Lancet отмечают различные данные. В одном месте участников 21 977, а в другом – 21 862.

► Непонятный расчет эффективности. У 15% участников группы, принимавшей плацебо, появились антитела на 42 день испытаний. По данным издания, скорее всего, они заразились за это время и переболели COVID-19 без симптомов. Однако не понятно, учли ли это при расчетах.

► Плутанина с количеством участников. Число участников "вакцинированной группы" значительно больше во время промежуточных испытаний, чем в окончательном отчете, опубликованном на The Lancet.

► Разные данные по количеству зараженных. В публикации The Lancet постоянно меняется количество людей, заразившихся COVID-19, несмотря на вакцинацию "Спутником V".

Буче считает, что заявления об эффективности препарата нельзя воспринимать серьезно на фоне таких разногласий.

Реакция России на вакцину

Эпидемиолог Василий Власов из Московской высшей школы экономики критикует "Спутник V".

Власов критикует российский отчет из-за непонятного исчезновения участников 3 фазы испытаний. Люди, которые участвовали в промежуточном испытании, куда-то делись до конца процесса. В группе вакцинированных таких по меньшей мере 74,

– подчеркнуло издание.

Немецкое СМИ добавило, что в отчете нет объяснения, почему людей исключили на разных стадиях тестов или почему авторы исследования больше не учли их данные.



Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала