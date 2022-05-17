Связь коронавируса с гепатитом нового типа

В первом материале говорится, что установлен увеличенный риск дисфункции печени у детей, перенесших COVID. Но большинство детей с таким острым гепатитом, обычно редко встречающимся в этой возрастной группе, не сообщают о перенесенной инфекции SARS-CoV-2. В то же время было обнаружено, что большинство деток инфицированы аденовирусом 41F, который, как известно, не поражает печень.

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Вполне возможно, что у больных детей, многие из которых слишком малы для вакцинации, могли быть легкие или бессимптомные случаи COVID-19, оставшиеся незамеченными, предполагает группа авторов, работа которых опубликована в The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Если бы это было правдой, предполагают они, то оставшиеся вирусные частицы в желудочно-кишечном тракте у этих детей могли бы вызвать чрезмерную реакцию иммунной системы на аденовирус-41F с выработкой большого количества воспалительных белков, которые, в свою очередь, ударили по печени.

Авторы предлагают обследовать детей с острым гепатитом на наличие следов SARS-CoV-2 в кале и наличие других признаков повреждения печени, поскольку S-белок коронавируса является "суперантигеном", который чрезмерно стимулирует иммунную систему.

Что известно о гепатите нового типа

По меньшей мере 12 детей в мире умерли от загадочного гепатита. В США и Индонезии зарегистрировано пять смертей, по одной – в Ирландии и Палестине. Тяжелый гепатит неизвестного происхождения уже был обнаружен в 21 стране.

По данным европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на 13 мая во всем мире зарегистрировано 450 случаев заболевания печени неизвестного происхождения. Болезнь обнаруживают среди детей, преимущественно младше 10 лет. По меньшей мере, 26 уже понадобилась пересадка печени.

До сих пор большинство случаев заболевания было обнаружено в Великобритании и США, но отсутствие эпиднадзора в некоторых странах может скрывать настоящие масштабы вспышки.