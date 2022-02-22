Теперь сразу три команды исследователей в Гарварде, Нью-Йорке и Оксфорде независимо друг от друга приступили к изучению останков жертв так называемого "русского гриппа".

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Загадочный "русский грипп"

Они подозревают, что эту болезнь действительно мог вызвать пандемический коронавирус, подобный SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Теперь ученые ищут генетический материал вируса, который его вызвал, чтобы ответить на вопрос – разновидность ли это коронавируса?

Если да – это будет означать, что человечество уже пережило подобную пандемию, и ученые поймут, как справиться с коронавирусом.

Что известно об этой болезни, похожей на коронавирус

Респираторное заболевание "русский грипп" возникло в 1889 году и из России распространилось на весь мир в виде трех волн эпидемии. Они затянулись на несколько лет.

К сожалению, медицинской и научной информации о болезни крайне мало, но было указано, если обычный грипп имеет примерно одинаковую летальность для всех возрастов, то "русский" убивал преимущественно пожилых людей. Так же, как и первые штаммы COVID-19.

Так что между двумя пандемиями можно легко провести параллели. Например, еще одно сходство – потеря вкуса и обоняния, причем в течение многих месяцев.

Ярким признаком "русского гриппа" стало закрытие школ и производств – из-за скученности людей такие места становились эпицентрами заражения.

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К сожалению, у ученых нет сведений о том, как именно закончилась та эпидемия, поэтому они ищут образцы старого вируса. Не исключено, что человечество выработало от него коллективный иммунитет естественным путём.