Когда на кожу человека воздействует ультрафиолет, начинает вырабатываться меланин. Именно меланин делает кожу темнее – это такая защитная реакция организма. Но меланин вырабатывается не сразу, поэтому иногда кажется, что человек загорает долго, а цвет кожи не меняется.

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Как правильно загорать

Некоторые люди могут загорать часами, а другие – получают ожог за несколько минут на солнце. Но даже если человек темнокожий и не краснеет, это не значит, что солнце не вредит. Ежегодно в США регистрируют 33 000 случаев солнечных ожогов, нуждающихся в медицинской помощи. И ожоги получают разные люди – это не зависит от расовой и этнической групп.

То есть без солнцезащитного крема ожог могут получить все. Вот почему главная рекомендация – пользоваться солнцезащитным кремом с фактором защиты SPF 30 и выше. Крем нужно наносить много и обновлять каждые два часа.

Помимо солнцезащитного крема Также важно:

Время с 11:00 до 15:00 проводить в тени. Непосредственно на солнце пользоваться солнцезащитными очками и прикрываться одеждой, например шляпой и футболкой с длинными рукавами. После загара наносить успокаивающий крем или спрей. Если кожа уже покраснела, держаться подальше от солнца – пока покраснение не исчезнет. Пить больше чистой воды, чтобы не было обезвоживания. По этой же причине не пить алкоголь на пляже. Чаще менять положение тела, чтобы не обгорела одна сторона. Не спать на солнце. Делать перерывы и отдыхать от прямого солнца в тени. Чем меньше этих перерывов, тем больше вероятность получить ожог.

Кому нужно быть особенно осторожным

Особенно осторожными на солнце нужно быть людям:

с бледной, белой или светло-коричневой кожей;

с веснушками, родинками, светлыми или рыжими волосами;

скорее сгорают, чем загорают.

Также нужно быть осторожным, если вы редко бываете на солнце, а сейчас приехали в отпуск в жаркую страну – обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом и не загорать в дневное время.