Когда на кожу человека воздействует ультрафиолет, начинает вырабатываться меланин. Именно меланин делает кожу темнее – это такая защитная реакция организма. Но меланин вырабатывается не сразу, поэтому иногда кажется, что человек загорает долго, а цвет кожи не меняется.
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Как правильно загорать
Некоторые люди могут загорать часами, а другие – получают ожог за несколько минут на солнце. Но даже если человек темнокожий и не краснеет, это не значит, что солнце не вредит. Ежегодно в США регистрируют 33 000 случаев солнечных ожогов, нуждающихся в медицинской помощи. И ожоги получают разные люди – это не зависит от расовой и этнической групп.
То есть без солнцезащитного крема ожог могут получить все. Вот почему главная рекомендация – пользоваться солнцезащитным кремом с фактором защиты SPF 30 и выше. Крем нужно наносить много и обновлять каждые два часа.
Помимо солнцезащитного крема Также важно:
- Время с 11:00 до 15:00 проводить в тени.
- Непосредственно на солнце пользоваться солнцезащитными очками и прикрываться одеждой, например шляпой и футболкой с длинными рукавами.
- После загара наносить успокаивающий крем или спрей.
- Если кожа уже покраснела, держаться подальше от солнца – пока покраснение не исчезнет.
- Пить больше чистой воды, чтобы не было обезвоживания. По этой же причине не пить алкоголь на пляже.
- Чаще менять положение тела, чтобы не обгорела одна сторона. Не спать на солнце.
- Делать перерывы и отдыхать от прямого солнца в тени. Чем меньше этих перерывов, тем больше вероятность получить ожог.
Кому нужно быть особенно осторожным
Особенно осторожными на солнце нужно быть людям:
- с бледной, белой или светло-коричневой кожей;
- с веснушками, родинками, светлыми или рыжими волосами;
- скорее сгорают, чем загорают.
Также нужно быть осторожным, если вы редко бываете на солнце, а сейчас приехали в отпуск в жаркую страну – обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом и не загорать в дневное время.