Предыдущие исследования показали, что с 1970-х годов снижается количество сперматозоидов у мужчин, живущих в Северной Америке, Австралии и Европе.

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Ученые не знают, почему так происходит, но предполагают, что это может быть связано с загрязнением воздуха.

В последние годы ученые провели несколько исследований, чтобы лучше понять связь между здоровьем сперматозоидов и загрязнением воздуха твердыми частицами. К сожалению, исследования дали смешанные результаты.

Следовательно, исследователи из Китая решили попробовать снова, изучив медицинские записи 33 876 пациентов мужского пола из клиник лечения бесплодия в 130 городах Китая.

Как проводилось исследование

Сначала пациентов разделили на 4 группы – в зависимости от степени загрязнения воздуха в районах, где проживали мужчины.

Изучив результаты исследования спермы из клиник, ученые сосредоточились на количестве сперматозоидов пациентов, степени их концентрации и подвижности.

Результаты анализа

Исследователям не удалось найти никакой связи между количеством спермы и концентрацией сперматозоидов с уровнем загрязнения воздуха. Однако они видели закономерности, связанные с подвижностью. Так, пациенты, проживающие в районах с высокой концентрацией мельчайших типов твердых частиц, имели низкую подвижность сперматозоидов.

Сузив свои результаты, ученые обнаружили, что у мужчин, подвергшихся влиянию твердых частиц размером менее 2,5 микрометров, подвижность в среднем снизилась на 3,6% по сравнению со среднестатистическим жителем Китая.

Между тем у мужчин, подвергшихся воздействию больших частиц, например до 10 микрометров в диаметре, среднее снижение подвижности составило 2,44%.