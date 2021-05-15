Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус.

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Він зауважив, що це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини. Але поки що в Україні немає спалахів мукормікозу.

Але можливо, що активізація якихось грибкових інфекцій іде, однак увага зосереджується на самому захворюванні. Масштабний спалах мукормікозу в Індії може бути пов’язаний з антисанітарними умовами, які сприяють розвитку інфекції. Загалом, грибкові інфекції дуже поширені, та на сьогодні є достатньо хороші й антибіотики, й препарати, які від них лікують,

– розповів експерт.

Також він прокоментував поширення індійського штаму. Широкобоков підтвердив, що індійський штам з потрійною мутацією викликає тяжчі форми захворювання. І не лише у літніх людей, а й у людей середнього віку.

Вірус набуває темпів мутаційної активності й це далеко не останній варіант, який на нас чекає,

– підсумував науковець.

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Джерело: CNBC з посиланням на ВООЗ