Дослідження показали, що добавки селену в раціон тварин і мікроорганізмів дозволив запобігти негативним наслідкам жирного раціону, а також значно збільшити їх тривалість життя.

Американські вчені шукали простий спосіб для попередження ожиріння і раннього старіння, який дозволив би людям замість суворої дієти дотримуватись звичного раціону. Вони знали, що обмеження споживання з їжею амінокислоти метіоніну є перевіреним способом збільшення тривалості життя у багатьох організмів, зокрема ссавців.

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Ключем до розробки такого способу стало розуміння, що обмеження метіоніну викликає зниження гормону IGF-1. З попередніх досліджень вчені знали, що добавки селену знижують рівень IGF-1 у щурів, тому стали вивчати його властивості для боротьби з ожирінням.

Як проводили дослідження

На першому етапі експериментів вчені розділили мишей в 3 групи:

Раціон першої групи містив нормальну кількість метіоніну.

Друга група – обмежену кількість метіоніну.

В третій групі – гризуни отримували нормальний рівень метіоніну і додатково добавку селену.

Результати експериментів

Добавка селену повністю захищала від різкого збільшення ваги і накопичення жиру так само, як і у мишей з обмеженим споживанням метіоніну.

Аналізуючи метаболічні маркери в крові цих тварин, вчені побачили різке зниження рівня гормону IGF-1 і гормону лептину, який контролює споживання їжі і витрата енергії.

Це означає, що споживання селену викликає більшість, якщо не всі ознаки обмеження метіоніну,

– йдеться у висновках авторів.

Додаткові експерименти

Щоб оцінити ефект селену на тривалість життя, дослідники вирішили провести експеримент з дріжджами. Обмеження метіоніну збільшує їх тривалість життя, а тепер вчені хотіли з'ясувати, чи може селен привести до аналогічних результатів. Виявилося, що може.

Так, вирощені в середовищі з додаванням селену дріжджі збільшили тривалість життя на 62%.

Дослідження свідчить, що короткочасне введення органічних або неорганічних джерел селену забезпечує безліч переваг для здоров'я мишей, де найголовнішим є запобігання ожиріння.

В довгостроковій перспективі добавка селену в раціон також може запобігати віковим захворюванням і продовжити загальну виживаність тварин. Вчені припустили, що подібна ефективність селену буде й для людей, однак ці результати ще необхідно перевірити.