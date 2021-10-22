Медицинская система перезагружена

В ведомстве рассказали, что ежедневно на линию скорой помощи поступает очень большое количество звонков, которая уже установила исторический рекорд. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время выступления в Раде.

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Кривая заболеваемости стремительно растет

По его словам, Украина вошла в очередную осенне-зимнюю волну роста уровня заболеваемости COVID-19.

Виктор Ляшко – глава Минздрава “На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет. Каждые две-три недели количество случаев COVID удваивается. Количество звонков на "103" уже установило исторический рекорд. И он не будет последним”.

Рекордное количество вызовов "скорой"

Также, по словам министра, сейчас в Украине зафиксировали исторический максимум количества выездов бригад "скорой" и количество госпитализаций.

Обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса, его последствий и смерти можно благодаря вакцинации. Кроме того, Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда, но с ним можно научиться жить, в частности защитить себя путем иммунизации.

Какова заболеваемость коронавирусом в Украине?

По состоянию на 22 октября в Украине рекордная суточная заболеваемость коронавирусом – заразились 23,7 тысячи человек. Самое большое также количество смертей среди ковид пациентов – 614. В больницы госпитализированы более 5 тысяч человек с выраженными симптомами коронавируса.

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