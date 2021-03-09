Оказалось, что люди теряются, когда им предлагают помечтать в конкретный момент. Также они не всегда понимают, как и о чем мечтать, поэтому не получают от этого удовольствия.

Команда ученых из Университета Флориды в США утверждает, что человек, предоставленный самому себе, не может наслаждаться собственными мыслями. Он не может мечтать просто ради удовольствия и даже испытывает скуку и негативные эмоции, когда ему предлагают это сделать.

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Но если предоставить человеку конкретный сценарий, то мысленно он начнет развивать его и получать больше положительных эмоций.

Психологи провели эксперимент. Специалисты пригласили группу добровольцев и попросили их помечтать о чем-то приятном, не занимаясь другими делами. Ученые считали, что это вызовет положительные эмоции, но для участников опыт оказался негативным.

Результаты эксперимента

Результаты показали, что люди просто не понимают, как превратить мечты в полезный и позитивный опыт. Поэтому это время хочется потратить на какую-то работу.

Также участники не знали, о чем им следует думать: мечты о чем-то простом и позитивном казались пустыми. А значимые темы были слишком сложными и вызывали скорее стресс и тревогу.

Кроме этого, необходимость мечтать, не занимаясь делом, провоцировала скуку, а она – садизм и попытки убежать от мыслей любыми способами. Когда участникам эксперимента предложили убить муху, попавшую в кофемолку, значительная часть добровольцев согласилась это сделать (ни одно насекомое не пострадало). В другом эксперименте 67% мужчин и 25% женщин отдавали предпочтение удару шокером, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями.

Похоже, людям и в голову не приходило, что они могут использовать свободное время, чтобы наслаждаться собственными мечтами,

– рассказала руководительница исследования Эрин Вестгейт.

Далее ученые провели еще один эксперимент. Они предоставили участникам список тем, о которых можно было думать. Таким образом люди мечтали гораздо охотнее. И этот опыт был в полтора раза позитивнее, чем обдумывание чего-то "своего".

Как научиться мечтать

Психологи дали несколько советов о том, как научиться мечтать. Они предложили заранее сформулировать несколько тем, которые будет приятно осознавать, а еще выбрать подходящее время, к примеру в душе или во время прогулки. Специалисты уверяют – мечтать полезно, особенно в стрессовых условиях.