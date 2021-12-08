На Закарпатье анонимно вакцинируют людей
Всего в кабинете анонимной вакцинации прививки сделали более 1,4 тысячи человек. Среди тех, кто пришел вакцинироваться – медработники, госслужащие, военные, учителя и те люди, которые не делали прививки из религиозных соображений.
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Все они имели поддельные сертификаты о вакцинации без внесения каких-либо данных в систему, то есть получили бумагу с фальшивой информацией о вакцинации, с печатями различных медучреждений и подписями врачей.
Среди вакцинированных были:
- 202 медработника,
- 107 госслужащих,
- 370 педагогов,
- 20 предпринимателей,
- 65 военных,
- 134 человека, которые не делали прививки из-за принадлежности к определенным религиозным общинам.
Эти все люди имели поддельные бумаги, и для медицинской системы они не были вакцинированными, хотя имели так называемый сертификат,
– рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.
Почему ввели анонимную вакцинацию
Инициатор введения кабинета анонимной вакцинации Федор Шандор пояснил, что главная цель – объяснить людям, которые совершили ошибку и приобрели поддельный сертификат, что медики – не являются их врагами, и убедить прийти и сделать прививку.
Сейчас кабинет анонимной вакцинации работает в Ужгороде круглосуточно на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital). Медики обещают не осуждать пациентов, не задавать лишних вопросов, не будут стыдить за их предыдущие ошибки и убеждения относительно вакцинации.