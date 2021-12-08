На Закарпатье анонимно вакцинировались 200 медиков с поддельными сертификатами

В Ужгороде в анонимном кабинете вакцинации иммунизировали уже более 200 медработников, которые имели поддельные сертификаты вакцинации.

На Закарпатье анонимно вакцинируют людей

Всего в кабинете анонимной вакцинации прививки сделали более 1,4 тысячи человек. Среди тех, кто пришел вакцинироваться – медработники, госслужащие, военные, учителя и те люди, которые не делали прививки из религиозных соображений.

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Все они имели поддельные сертификаты о вакцинации без внесения каких-либо данных в систему, то есть получили бумагу с фальшивой информацией о вакцинации, с печатями различных медучреждений и подписями врачей.

Среди вакцинированных были:

202 медработника,

107 госслужащих,

370 педагогов,

20 предпринимателей,

65 военных,

134 человека, которые не делали прививки из-за принадлежности к определенным религиозным общинам.

Эти все люди имели поддельные бумаги, и для медицинской системы они не были вакцинированными, хотя имели так называемый сертификат,

– рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

Почему ввели анонимную вакцинацию

Большинство людей, которые воспользовались возможностью получить прививку анонимно, даже не знали, что их данные не вносились в какие-либо медицинские системы, и боялись обращаться к медработникам, поскольку думали, что уже не имеют права сделать вакцинацию от коронавируса.

Инициатор введения кабинета анонимной вакцинации Федор Шандор пояснил, что главная цель – объяснить людям, которые совершили ошибку и приобрели поддельный сертификат, что медики – не являются их врагами, и убедить прийти и сделать прививку.

Сейчас кабинет анонимной вакцинации работает в Ужгороде круглосуточно на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital). Медики обещают не осуждать пациентов, не задавать лишних вопросов, не будут стыдить за их предыдущие ошибки и убеждения относительно вакцинации.