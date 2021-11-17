На Закарпатье будут делать анонимную вакцинацию для владельцев фейковых сертификатов

Анонимный кабинет вакцинации начал работать в Ужгороде. Против коронавируса могут вакцинироваться люди, которых занесли в систему как вакцинированных, но прививки они не получили.

То есть те, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации. Сделать это можно на улице Восточной, 4/1.

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Что известно о проекте

Это социальный проект для людей, которые получили фейковый сертификат о прививке от коронавируса, однако изменили свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию. Или же они по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать эту информацию.

Сейчас возможность сделать прививку есть у всех жителей Закарпатья в анонимном кабинете прививок в медицинском центре в Ужгороде.

Кому принадлежит инициатива

Создать первый такой проект в Украине предложил руководитель кафедры социальной работы УжНУ, профессор, депутат Закарпатского областного совета Федор Шандра.

По его словам, в области провели социальное исследование. Количество фальшивых сертификатов начала стремительно расти после введения обязательной вакцинации от коронавируса для государственных служащих, а также работников сферы образования, медицины, культуры. Выяснилось, что сейчас на Закарпатье есть примерно 4 тысячи фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье,

– сказал Шандор.

Где можно анонимно прививаться

Кабинет анонимной вакцинации будет работать в Ужгороде круглосуточно на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital) и без записи.

Какими вакцинами? Для желающих сделать вакцинацию анонимно доступны также все виды вакцин, которые сейчас используются в Украине.

Конфиденциальность. Вести учет будут также анонимно. Также пациенты будут подписывать согласие о прививках перед процедурой, но также анонимно – под псевдонимом. Эти псевдонимы и вынуждены использовать, чтобы человек мог получить вторую дозу прививки.

Также медики заверили, что в медицинском центре работники, которые будут проводить анонимную вакцинацию, не будут задавать лишних вопросов, осуждать людей и не будут стыдить за их ошибки и убеждения.