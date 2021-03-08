Закарпатская область оказалась в красной карантинной зоне из-за значительного распространения коронавируса в регионе. Новые ограничения вступили в силу с 8 марта.

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин еще 6 марта. Причиной этого стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Важно Тяжелых больных не будут лечить: медик о заболеваемости на Закарпатье

Что запрещено на Закарпатье

прием посетителей общественным питанием;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа учреждений культуры;

проведение массовых мероприятий;

спортивные матчи проводятся без зрителей;

посещение образовательных учреждений.

Заметим, что сейчас в красной карантинной зоне оказались сразу 4 области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Какова ситуация с COVID-19 на Закарпатье

Как пишет Минздрав, всего с начала пандемии коронавируса в Украине на Закарпатье болезнь подхватили 44 314 человек. Из них 1 000 больных, к сожалению, умерли. Однако еще 32 535 удалось выздороветь.

За минувшие сутки на Закарпатье зафиксировали 307 новых случаев недуга, 11 человек умерли, еще 280 – выздоровели.

Медицинская система в области перегружена, больницы заполнены больными. Из 17 больниц, принимающих больных COVID – 19, 6 – заполнены на 100%.

Укрзализныця ограничила продажу билетов на поезда в регион. Высадка и посадка пассажиров на Закарпатье будет ограничена.

Уровень вакцинации в регионе является одним из самых низких в Украине. Школы ряда районов области уже перевели на дистанционное обучение.

К слову, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна коронавируса. Шмыгаль не исключил, что в Украине могут снова ввести локдаун.