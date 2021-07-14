Эту информацию подтвердил директор медучреждения Михаил Поляк. Он отметил, что результаты еще 2 пациентов – ожидают.

Внимание В Ужгороде заподозрили появление штамма Дельта: пациенты приехали из России

Накануне, 24 июня, анализы людей, у которых подозревали Дельта-штамм, отослали в Киев, а оттуда – на исследование в европейскую лабораторию. Результаты анализов получили сегодня, 14 июля.

Два результата пришли положительные, еще два результата ожидаем. Когда они будут – не знаем,

– рассказал Михаил Поляк.

Передыстория

В областной инфекционке в Ужгороде медики заподозрили наличие штамма коронавируса Дельта у двух пациентов. Оба инфицированных приехали из России.

В Украине не было возможности диагностировать этот штамм, поэтому ожидали результатов из Европейской лаборатории.