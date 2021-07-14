Эту информацию подтвердил директор медучреждения Михаил Поляк. Он отметил, что результаты еще 2 пациентов – ожидают.
Внимание В Ужгороде заподозрили появление штамма Дельта: пациенты приехали из России
Накануне, 24 июня, анализы людей, у которых подозревали Дельта-штамм, отослали в Киев, а оттуда – на исследование в европейскую лабораторию. Результаты анализов получили сегодня, 14 июля.
Два результата пришли положительные, еще два результата ожидаем. Когда они будут – не знаем,
– рассказал Михаил Поляк.
Передыстория
- В областной инфекционке в Ужгороде медики заподозрили наличие штамма коронавируса Дельта у двух пациентов. Оба инфицированных приехали из России.
- В Украине не было возможности диагностировать этот штамм, поэтому ожидали результатов из Европейской лаборатории.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала