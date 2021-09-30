Ожидается, что это увеличит количество желающих получить прививку против коронавируса. Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.
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В целом на закупку призов выделят 1,2 миллиона гривен. Заметим, что дата окончания акции пока неизвестна.
Власть Мукачева будет стимулировать жителей городского территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 миллиона гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Призовой фонд акции: автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров,
– говорится в сообщении.
Темпы вакцинации против коронавируса на Закарпатье
Источник: Минфин
- По состоянию на 29 сентября, на Закарпатье против коронавируса по крайней мере первую дозу вакцины получили 174 936 человек – 14,03% населения.
- Полный курс прививок прошли 113 089 жителей региона – 9,07%.
- Всего в области провели 288 025 прививок против коронавируса.