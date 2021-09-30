На Закарпатье среди вакцинированных разыграют автомобиль

Власти Мукачево проводят акцию "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Там среди вакцинированных против COVID-19 разыграют автомобиль и еще 45 призов.

Ожидается, что это увеличит количество желающих получить прививку против коронавируса. Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.

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В целом на закупку призов выделят 1,2 миллиона гривен. Заметим, что дата окончания акции пока неизвестна.

Власть Мукачева будет стимулировать жителей городского территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 миллиона гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Призовой фонд акции: автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров,

– говорится в сообщении.

Темпы вакцинации против коронавируса на Закарпатье

Источник: Минфин

По состоянию на 29 сентября, на Закарпатье против коронавируса по крайней мере первую дозу вакцины получили 174 936 человек – 14,03% населения.

Полный курс прививок прошли 113 089 жителей региона – 9,07%.

Всего в области провели 288 025 прививок против коронавируса.

В целом с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 7 000 535 человек, 5 617 457 из которых уже полностью иммунизированы (из них двое получили первую дозу за рубежом).