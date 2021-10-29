Эпидемиологическое расследование подтвердило наличие полиовируса в Закарпатье. Образцы отправили в референс-лабораторию ВОЗ в Хельсинки.

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Игорь Кузин “Сейчас очень важно говорить о полио, ведь впервые за многие годы полиомиелит вернулся в Украину и стал причиной паралича невакцинированного 17-месячного ребенка в Ровненской области. Было проведено эпидемиологическое исследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа по его результатам работала и в Закарпатье. Там также подтвердили наличие полиовируса. Образцы доставлены в референс-лабораторию ВОЗ в Хельсинки”.

Минздрав подготовит ответные меры на государственном уровне после того, как появятся окончательные результаты эпидемиологического расследования. Он подчеркнул, что в настоящее время под угрозой "все невакцинированные дети в Украине", ведь именно они наиболее уязвимы к полиомиелиту.

Полиомиелит в Ровненской области: что известно

В начале сентября в Ровненской области у полуторагодовалого ребенка подтвердили полиомиелит. Ему парализовало ноги. Затем инфекцию обнаружили у еще 6 его братьев и сестер. Никто из них не был вакцинирован.

Этот случай квалифицировался как чрезвычайная ситуация биологического характера. В ОТГ, где проживают дети, с 11 октября ужесточились меры по иммунизации.

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Тем временем родители не спешат иммунизировать своих детей

Игорь Кузин “В вакцинации нуждались 242 ребенка. Вакцинировать удалось только треть – 86. Еще 109 имели временные противопоказания. А родители 48 – вообще отказались от прививки”.

Он добавил, что по состоянию на 1 октября уровень охвата прививками от полиовируса среди детей в возрасте до 1 года составляет всего 59,7%. Самая лучшая ситуация в Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Для формирования коллективного иммунитета уровень охвата прививками должен составлять не менее 95%.



Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала