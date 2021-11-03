Главная эпидемиолог области Виктория Тимчик рассказала, что речь идет о двух разных очагах, где выявили случаи инфицирования полиовирусом. При чем один из них связан с недавней вспышкой болезни на Ровненщине.

Внимание Полиомиелит: как передается, симптомы, профилактика и лечение

Хронология событий

Сначала инфекцию обнаружили у 12-летней девочки из Тячевского района Закарпатской области.

Еще 13 сентября у школьницы развились острые кишечные расстройства. Через три дня у ребенка подскочила температура, 17 сентября к симптомам добавилась боль в пояснице и лихорадка с температурой в 39 градусов. На следующий день ребенок уже не мог встать на ногу.

В областную детскую больницу с подозрением на острый вялый паралич девочка попала 19 сентября. Там отобрали образцы, их доставили в лабораторию вирусологических исследований Центра общественного здоровья в Киеве.

Результат исследования – положительный.

Впоследствии полиовирус I типа (вакциноассоциированный) подтвердили в лаборатории в Хельсинки,

– отметила медицинская директор Закарпатской областной детской больницы Магдалина Семеняк.

В семье кроме больной девочки еще двое детей

Биологические образцы на наличие полиовируса отобрали и у двоих других детей из семьи девочки. Начальные симптомы в виде расстройств пищеварения наблюдались у всех малышей, однако полиовирус у них не подтвердили.

13 октября 12-летнюю девочку перевели из инфекционного отделения в неврологическое. Подвижность левой ноги до сих пор не удалось восстановить.

Впереди летняя реабилитация: физпроцедуры, массажи, витаминотерапия. Для восстановления утраченной нейропроходности понадобится год или полтора активной работы.

Мать согласилась на вакцинацию

Известно, что мать больных детей изменила свое отношение к вакцинации, однако от комментариев женщина воздерживается.

Этот случай заражения вакциноассоциированным вирусом полиомиелита I типа 12-летнего ребенка не связан с расследованием случая паралича, вызванного полиовирусом у полуторагодовалого ребенка из Ровненской области.

Еще один очаг полиомиелита на Закарпатье

В то же время в ходе расследования врачи обнаружили другой очаг – его локализацию врачи не называют по этическим соображениям. Известно, что у четырех детей, которые имели контакты с инфицированным ребенком из Ровненской области, подтвердили полиовирус II типа.

Пока подробности того, как дети из Закарпатья получили контакт с ребенком из Ровенской области, не разглашают.

По информации Виктории Тимчик, за медицинской помощью родители детей не обращались, сейчас они находятся дома под контролем семейного врача и наблюдением родителей.

Внимание! Ни один ребенок так же, как и в первом случае, не имел прививки от полиомиелита.

От вакцинации родители инфицированных детей отказались по религиозным убеждениям.