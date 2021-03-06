На Закарпатье вводят красную зону карантина
Заболеваемость коронавирусом на Закарпатье продолжает стремительно распространяться. В области решили ввести красную зону карантина.
Источник:телеграм Олега Немчинова
Красная зона на Закарпатье
По словам министра Немчинова, внеочередное заседание государственных комиссий ТЭБ и ЧС состоялось 6 марта.
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Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить ограничительные противоэпидемические меры,
– заявил министр.
Ситуация с коронавирусом на Закарпатье
- По данным СНБО, по состоянию на 6 марта коронавирусом на Закарпатье заразились 43 504 человека. Из них 32 116 больных выздоровели, а 982 – к сожалению, умерли.
- Уровень вакцинации в регионе является одним из самых низких в Украине. Так, за сутки 5 марта прививки сделали лишь 40 лицам.
- Школы ряда районов области уже перевели на дистанционное обучение.
- 5 марта в области уже ужесточили карантинные ограничения. В частности запретили работу заведений общественного питания, ТРЦ, проведение массовых мероприятий, деятельность непродовольственных рынков.
Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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