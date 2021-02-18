В феврале 2021 года в Закарпатской области у двух человек диагностировали малярию. Болезнь обнаружили у граждан Республики Конго, которые заразились на территории своей страны.

Через неделю после приезда в Украину мать с ребенком обратились за медицинской помощью. Лабораторное исследование показало в обеих возбудитель малярии – P. falciparum (++).

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Малярией заболел мальчик возрастом 1 год 10 месяцев, и его мама. В конце январе они прибыли в Украину из Республики Конго.

Женщина рассказала, что мальчик переболел малярией примерно 3 месяца назад. Но на третий день после приезда в Украину у него начало возникать нерегулярное повышение температуры тела до 39 ° C. Ориентировочно тогда же лихорадка и нерегулярное повышение температуры до 39 – 40,0 ° C появились и у матери.

Пациентам назначили соответствующее лечение. Врачи сообщили, что состояние больных удовлетворительное.

Сейчас идет эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия.

Что такое малярия и на сколько она опасна

Малярия – это Угрожающее для жизни заболевание, которое передается через укусы комаров. Передача малярии происходит в 91 стране мира, преимущественно в странах Африки, Азии, а также Южной и Северной Америки. Все зарегистрированные случаи малярии в Украине – импортные.