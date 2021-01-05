В Ужгороде 20-летняя женщина родила четверню. Врачи провели особую технику кесарева сечения, которую никогда не проводили в Украине.

У женщины, которую зовут Лариса, вечером 4 января родились 3 мальчика и 1 девочка. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал журналист Виталий Глагола.

К теме Рожала почти каждый год: на Хмельнитчине женщина родила своего 18 ребенка

Это первая четверня на Закарпатье. Младенцы появились на свет на 30 неделе беременности с помощью кесарева сечения. Их вес от 1260 до 1460 граммов.

Роды принимала команда хирургов Ужгородского роддома под наблюдением акушера-гинеколога Руслана Федько.

Роды проходили по авторской методике ужгородского врача

Кесарево сечение происходило по авторской методике Руслана Федько. Этот метод заключается в родоразрешении многоплодной недоношенной беременности в целых околоплодных оболочках, с ненарушенной целостностью околоплодных вод.

Уникальность этой операции, что третий плод в целом оплодневом пузыре был развернут с поперечного положения в ягодичное предлежание и, аналогично, рожденный в целом оплодневом пузыре – это мы делаем в Украине единственные. До сих пор такое еще никто не делал,

– рассказал Федько.

То есть младенцы рождаются "в рубашке", которая уберегает их от травм центральной нервной системы. Этот метод максимально бережный и экономный к хрупкому организму "недоношенных" детей.

Во время родов применили и другую уникальную технику

Во время этого кесарева сечения удалось применить еще одну уникальную технику "медленного кесарева". Этот метод заключается в том, что младенцы рождаются без вмешательств хирурга, что максимально имитирует естественные роды. Когда роженица "тужится", дети рождаются через операционную рану самостоятельно.

Сейчас с новорожденными все хорошо. За ними ухаживают врачи.