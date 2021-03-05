Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный заявил, что если в Закарпатской области не ввести красный уровень карантина, то в регионе может наступить медицинский коллапс.

Он убежден, что красная зона для Закарпатья стала просто необходимостью. Но окончательное решение все равно будет выносить государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

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Мое мнение, как руководителя департамента здравоохранения ОГА таково, что сейчас красная зона Закарпатью просто необходима!... За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости. Несмотря на все обращения и предостережения, самосознание у закарпатцев не повысилось, лучше не стало,

– заявил он.

Он рассказал, что регион даже не остановился "на каком-то плато". Заболеваемость растет ежедневно. 5 марта зарегистрировали новый рекорд – 748 новых инфицированных за сутки.

Предыдущий рекорд в области был установлен днем ранее. 4 марта на Закарпатье впервые с начала пандемии зафиксировали 679 новых случаев заражения коронавирусом.

Пшеничный считает, что именно красная карантинная зона поможет разорвать цепь распространения вируса в области.

Коронавирус в Закарпатье: что известно

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии на Закарпатье зафиксировали 42 839 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

За минувшие сутки от недуга умерли 12 человек. Зато 116 выписали из больниц.

Несмотря на быстрые темпы распространения болезни, в Закарпатской области самый низкий уровень вакцинации против коронавируса в стране.

Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала