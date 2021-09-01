"Закон о сердцебиении": в Техасе запретили аборты после 6 недели беременности

Документ неофициально называют "Законом о сердцебиение". Его считают одним из самых строгих в Соединенных Штатах.

Впрочем, врачи и активисты критикуют закон, мол, он ущемляет права женщин. Дело в том, что любой может подать в суд на врача, сделавшего аборт.

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О чем новый закон

В штате Техас, что в США, новый закон запрещает делать аборты на сроке после 6 недель беременности – в тот момент, когда многие женщины еще не знают, что они беременны.

Его еще в мае 2021 года подписал губернатор Грег Эбботт.

Впрочем, правозащитники требовали, чтобы Верховный суд заблокировал этот закон. Суд проигнорировал этот запрос.

Это не первый штат, где такое приняли. За него в 2021 году проголосовали в Айдахо, Оклахоме и Южной Каролине, однако они еще не вступили в силу.

Критика закона

. Американский союз защиты гражданских свобод утверждает, что до 90% абортов в Техасе происходит после 6 недель беременности. Этот закон он назвал "неконституционным".

Врачи и группы по защите прав женщин резко раскритиковали этот закон. Они говорят, кроме того, что он ограничивает права женщин, он еще дает любому человеку право подать в суд на врачей, которые сделали аборт или поощряли к нему после окончания 6-недельного срока.

Предыстория

С 1973 года женщины в США имеют право на аборт до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, то есть не сможет выжить вне матки. Обычно это происходит между 22 и 24 неделями беременности. Однако техасский "Закон о сердцебиение" запрещает аборты после 6 недель беременности – "после того, как у плода начало биться сердце".

Американский колледж акушеров и гинекологов заявил, что термин "сердцебиение" вводит в заблуждение. А на шестой неделе беременности появляется "часть ткани плода, которая станет сердцем".

Аборты в Украине являются законными в течение первых 12 недель беременности.