Обнаружить ее обман смогли супруги: они узнали о воде и пришли в больницу с претензией. Впрочем, сколько людей было привито таким "чудесным" способом – не понятно.
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Медсестра в России колола вместо вакцины воду
Муж с женой с Белоусово пришли на ревакцинацию "Спутником V" в Жуковскую районную больницу. Медсестра вместо него уколола пациентам воду для инъекций.
Пара начала расспрашивать сотрудницу больницы, что именно им вкололи. Женщина рассказала, что имеет астму и теперь переживает за свое здоровье.
На видео также присутствует мужчина, который скорее всего является начальником медсестры. Он также высказывает свои претензии и переспрашивает для чего так поступать.
Медсестра слезно объяснила: побоялась сказать правду, что вакцина закончилась. На видео женщина призналась в содеянном.
Губернатор Калужской области заявил, что после огласки скандала, пару все же вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. Он добавил, что на работу она, скорее всего, не вернется.
Теперь все пункты вакцинации обещают проинспектировать.