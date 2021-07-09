Обнаружить ее обман смогли супруги: они узнали о воде и пришли в больницу с претензией. Впрочем, сколько людей было привито таким "чудесным" способом – не понятно.

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Медсестра в России колола вместо вакцины воду

Муж с женой с Белоусово пришли на ревакцинацию "Спутником V" в Жуковскую районную больницу. Медсестра вместо него уколола пациентам воду для инъекций.

Пара начала расспрашивать сотрудницу больницы, что именно им вкололи. Женщина рассказала, что имеет астму и теперь переживает за свое здоровье.

На видео также присутствует мужчина, который скорее всего является начальником медсестры. Он также высказывает свои претензии и переспрашивает для чего так поступать.

Медсестра слезно объяснила: побоялась сказать правду, что вакцина закончилась. На видео женщина призналась в содеянном.

Обратите внимание! Физический раствор и вода для инъекций – это разные вещи. Первый в своем составе содержит растворенную соль, которая по концентрации соответствует плазме крови. Вода для инъекций – это обычная дистиллированная вода.

Губернатор Калужской области заявил, что после огласки скандала, пару все же вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. Он добавил, что на работу она, скорее всего, не вернется.

Теперь все пункты вакцинации обещают проинспектировать.

Напомним, что во Франции недавно тоже произошла "ложная" вакцинация не тем препаратом. Правда, там это произошло неумышленно: медсестра просто перепутала препарат Pfizer с физическим раствором.