Закончился "Спутник": в России медсестра уколола людям вместо вакцины воду
Источник:телеграм-канал Mash
В Калужской области в России в одной из больниц закончилась вакцина "Спутник V". Медсестра не придумала ничего лучше и решили колоть людей водой для инъекций.
Обнаружить ее обман смогли супруги: они узнали о воде и пришли в больницу с претензией. Впрочем, сколько людей было привито таким "чудесным" способом – не понятно.
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Медсестра в России колола вместо вакцины воду
Муж с женой с Белоусово пришли на ревакцинацию "Спутником V" в Жуковскую районную больницу. Медсестра вместо него уколола пациентам воду для инъекций.
Пара начала расспрашивать сотрудницу больницы, что именно им вкололи. Женщина рассказала, что имеет астму и теперь переживает за свое здоровье.
На видео также присутствует мужчина, который скорее всего является начальником медсестры. Он также высказывает свои претензии и переспрашивает для чего так поступать.
Медсестра слезно объяснила: побоялась сказать правду, что вакцина закончилась. На видео женщина призналась в содеянном.Обратите внимание! Физический раствор и вода для инъекций – это разные вещи. Первый в своем составе содержит растворенную соль, которая по концентрации соответствует плазме крови. Вода для инъекций – это обычная дистиллированная вода.
Губернатор Калужской области заявил, что после огласки скандала, пару все же вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. Он добавил, что на работу она, скорее всего, не вернется.
Теперь все пункты вакцинации обещают проинспектировать.Напомним, что во Франции недавно тоже произошла "ложная" вакцинация не тем препаратом. Правда, там это произошло неумышленно: медсестра просто перепутала препарат Pfizer с физическим раствором.