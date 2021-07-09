Закончился "Спутник": в России медсестра уколола людям вместо вакцины воду

В Калужской области в России в одной из больниц закончилась вакцина "Спутник V". Медсестра не придумала ничего лучше и решили колоть людей водой для инъекций.

Обнаружить ее обман смогли супруги: они узнали о воде и пришли в больницу с претензией. Впрочем, сколько людей было привито таким "чудесным" способом – не понятно.

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Медсестра в России колола вместо вакцины воду

Муж с женой с Белоусово пришли на ревакцинацию "Спутником V" в Жуковскую районную больницу. Медсестра вместо него уколола пациентам воду для инъекций.

Пара начала расспрашивать сотрудницу больницы, что именно им вкололи. Женщина рассказала, что имеет астму и теперь переживает за свое здоровье.

На видео также присутствует мужчина, который скорее всего является начальником медсестры. Он также высказывает свои претензии и переспрашивает для чего так поступать.

Медсестра слезно объяснила: побоялась сказать правду, что вакцина закончилась. На видео женщина призналась в содеянном.

Физический раствор и вода для инъекций – это разные вещи. Первый в своем составе содержит растворенную соль, которая по концентрации соответствует плазме крови. Вода для инъекций – это обычная дистиллированная вода.

Губернатор Калужской области заявил, что после огласки скандала, пару все же вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. Он добавил, что на работу она, скорее всего, не вернется.

Теперь все пункты вакцинации обещают проинспектировать.