Так, эксперты считают, что очередная вспышка COVID-19 в Украине не за горами и может случиться в середине января. То есть в первом квартале 2021 года мы вряд перейдем в зеленую карантинную зону.

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В первом полугодии 2022 года и Украина, и мир будут с COVID-19. В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев. Почему? Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе. Но так как в Украине уровень вакцинации уже гораздо выше, чем был в начале "Дельта-волны", то мы ожидаем, что в госпитализации и смертность будет ниже, чем это было осенью,

– рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения.

Между тем вторую половину 2022 года спрогнозировать трудно. Ситуация будет зависеть от того, какой охват вакцинации будет в стране. Еще один важный фактор – как между собой будут взаимодействовать разные штаммы.

Сценарии COVID-19 в Украине в 2022 году

Аналитики Украинского центра охраны здоровья (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком прогнозируют, что летом заболеваемость в Украине пойдет на спад. Но осенью нас может накрыть новая волна заболеваемости, которая будет развиваться по одному из трех сценариев:

Первый – адаптация: со временем вирус адаптируется к своему носителю. Какой бы штамм ни доминировал осенью, его приспособление к "хозяину" приведет к большему количеству заражений, легкому течению болезни и спаду летальности.

адаптация: со временем вирус адаптируется к своему носителю. Какой бы штамм ни доминировал осенью, его приспособление к "хозяину" приведет к большему количеству заражений, легкому течению болезни и спаду летальности. Второй – стагнация: адаптации вируса не произойдет, но и более опасных штаммов не появится. В таком случае новая волна заболеваемости будет похожа на осеннюю волну 2021 года. Но уровень вакцинации среди населения будет выше, что поможет немного снизить госпитализацию и смертность.

стагнация: адаптации вируса не произойдет, но и более опасных штаммов не появится. В таком случае новая волна заболеваемости будет похожа на осеннюю волну 2021 года. Но уровень вакцинации среди населения будет выше, что поможет немного снизить госпитализацию и смертность. Третий – обострение: появление более заразного, агрессивного и летального штамма.

Закончится ли пандемия в этом году

Павел Ковтонюк считает, что пандемия COVID-19 в 2022 году не закончится. Так, вирус со временем станет эндемичным, то есть станет привычным для человечества, к примеру как грипп. "Но для большинства стран мира это произойдет не в 2022 году".

Соучредитель Украинского центра здравоохранения отметил, что то, как Украина приспосабливается к коронавирусу, покажет время.