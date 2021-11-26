С 4 по 9 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела круглые столы о будущем пандемии и других возможных инфекционных угрозах. По итогам обсуждений появилось несколько сценариев будущего.

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A Little Happiness – немного счастья

Согласно этому сценарию вскоре заболеваемость коронавирусом возьмут под контроль, и пандемия закончится. У большинства населения появится иммунитет после вакцинации или болезни. Человечество станет более подготовленным к вспышкам других инфекций в будущем. Например, страны разработают план мобилизации систем здравоохранения.

I Love You, I Hate You – я тебя люблю, я тебя ненавижу

Через пять лет после первой вспышки коронавирус из-за мутаций продолжит циркулировать в популяции и станет частью нашей жизни, как грипп или риновирус, который вызывает простуду. Но долгосрочные последствия пандемии для систем здравоохранения, экономики и окружающей среды будут становиться все более заметными во всем мире.

Heartbreak Hotel – отель разбитых сердец

Вирус эволюционирует и станет еще заразнее. Страны не смогут договориться о единых профилактических мерах – отсутствие единого фронта против пандемии приведет к тому, что социально-экономическое, технологическое, экологическое и политическое неравенство в мире станет еще больше.

Here Comes Trouble – а вот и беда

На фоне пандемии коронавируса появится новая пандемия другого заболевания. Страны не в состоянии справиться с двойной угрозой: меры здравоохранения противоречивы, мировая экономика рушится. Все чаще будут происходить экстремальные погодные явления: наводнения и торнадо. Человечество устанет и изо всех сил будет стараться справиться.