Четырем странам-членам ЕС было предложено подписать отдельные соглашения на вакцины от COVID-19 вне рамок соглашений ЕС с компанией AstraZeneca, чтобы получать вакцины против коронавируса быстрее, чем остальные.

Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что несколько стран ЕС получали предложение купить вакцину AstraZeneca быстрее других.

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В то время, как AstraZeneca отказывалась поставлять в ЕС 80 миллионов доз, мы получали неоднократные предложения по этой вакцине – не только мне, но и троим другим премьер-министрам в Европе – даже до начала поставок в ЕС. Компания-посредник из Дубая. При 50% предоплате,

– заявил Бабиш.

Цена на вакцины в этих отдельных сделках пока неизвестна. Однако, как пишет издание, стоимость была, вероятно, высокой.

В заявлении Бабиша возникают вопросы о тактике компании после спора с ЕС из-за задержки доставки доз, что существенно сорвало программы вакцинации в целом блоке.

"Поверьте, мы точно использовали бы эту возможность, если бы она была реалистичной. Но мы не можем себе это позволить. Конечно, у нас есть некоторые соглашения (с ЕС – ред.), и мы должны их уважать", – добавил Бабиш.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала