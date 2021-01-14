Закупку вакцин могут передать от госпредприятия "Медзакупки Украины" в международную компанию. Точного решения нет, вот объяснение преимуществ и недостатков такого решения.

Вероятно, речь идет о компании Crown Agents, которая берет процент за услуги – от 4,5% до 5%. Об этом пишет УП Життя со ссылкой на источник. В то же время в сообщении говорится, что эта информация еще не окончательная.

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Что известно о компании Crown Agents Структура занималась закупками лекарств и медицинских средств в Украине с 2016 года. Сотрудничество Crown Agents с Министерством здравоохранения началось еще во времена экс-главы Минздрава Ульяны Супрун.

О том, что международные организации убили коррупцию при закупке лекарств в Украине, уже писало много общественных организаций, а также официальных структур – от Министерства здравоохранения до Счетной палаты Украины,

– рассказала народный депутат от партии "Голос" и экс-заместитель Супрун Ольга Стефанишина

По ее словам, цены на лекарства упали в среднем на 40%. Поэтому в целом международные организации являются хорошим вариантом. Но такие же обязанности и функции имеет ГП "Медицинские закупки", но 5 января директор "Медицинских закупок Украины" сообщил, что Минздрав с 1 января заблокировал деятельность госпредприятия, не утвердив временный план использования бюджетных средств на 2021 год.

Что известно о скандале

3 января Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупок" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.

Так, по его словам, Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар дешевле за 1 дозу препарата.

В то же время Минздрав расширил перечень закупок ГП "Медицинские закупки"

Об этом сообщила заместитель министра Светлана Шаталова во время брифинга 14 января.

Отныне предприятие будет осуществлять закупки для таких направлений как:

заместительная поддерживающая терапия,

орфанные метаболические заболевания,

иммунобиологические препараты от болезней, которые сопровождаются высоким уровнем летальности,

муковисцидоз,

первичные иммунодефициты,

лекарства для лечения туберкулеза,

ювенильный ревматоидный артрит.

А благотворительный фонд "Пациенты Украины" утверждает, что Минздрав тормозит процесс закупок госпредприятия.

На самом деле каждый этап закупок ГП должен согласовывать с министерством, которое и тормозило процесс закупок,

– говорится в сообщении фонда.