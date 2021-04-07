Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает денег
Украине не хватает еще 6,5 миллиарда гривен для закупки необходимых доз вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что дефицит возник из-за недофинансирования.
Источник:24 канал
Такое заявление Степанов сделал во время заседания Кабинета министров 7 апреля. Он добавил, что эти деньги дадут возможность закупить вакцину и прививать примерно 70% украинцев.
Важно Киев хочет напрямую закупать вакцины от коронавируса
Почему возникла нехватка финансирования
По словам Степанова, когда формировался бюджет-2021, Министерство здравоохранения просило на закупку вакцин более 15 миллиардов гривен, но получило 4 миллиарда с обещанием при необходимости оперативно профинансировать закупки.
Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививку 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин. Сейчас эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 миллиарда гривен,
– отметил министр.
Глава Минздрава прогнозирует полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года. Для этого нужно прививать 70% взрослого населения Украины.
Что известно о вакцинах против COVID-19 в Украине
- Украина ожидает препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. Часть из них поступит в рамках COVAX.
- Согласно условиям сотрудничества с международной организацией, сперва Украина получит 1,7 миллиона доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer.
- Недавно Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. В Офисе президента сообщили, что вакцина будет поступать в страну в течение 2021 года, а первую партию ждут уже в ближайшие месяцы.
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