Украине не хватает еще 6,5 миллиарда гривен для закупки необходимых доз вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что дефицит возник из-за недофинансирования.

Такое заявление Степанов сделал во время заседания Кабинета министров 7 апреля. Он добавил, что эти деньги дадут возможность закупить вакцину и прививать примерно 70% украинцев.

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Почему возникла нехватка финансирования

По словам Степанова, когда формировался бюджет-2021, Министерство здравоохранения просило на закупку вакцин более 15 миллиардов гривен, но получило 4 миллиарда с обещанием при необходимости оперативно профинансировать закупки.

Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию. Чтобы выполнить национальный план и сделать прививку 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин. Сейчас эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 миллиарда гривен,

– отметил министр.

Глава Минздрава прогнозирует полное преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года. Для этого нужно прививать 70% взрослого населения Украины.

Актуально! За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 15 585 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививали 320 265 человек.

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