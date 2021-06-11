Свертывание крови – это фактически физический феномен, который происходит после повреждения сосуда. Биология процесса известна, биохимия – тоже, а вот физические процессы – до сих пор не были исследованы.

К теме Фактор, который на 70% увеличивает риск рака кишечника

Тромбоциты – крошечные клетки крови диаметром 2 мкм.

Образующийся сгусток крови называется фибрин – это клейкая субстанция в виде каркаса, к которому крепятся тромбоциты. Контракция тромбов возникает, когда тромбоциты взаимодействуют с фибрином.

Чтобы смоделировать этот процесс, исследователи создали компьютерную модель контракции с волокнами фибрина, образующими трехмерную форму, и отдельными тромбоцитами.

Физические процессы, которые происходят во время образования тромбов

В том случае, когда в модели тромба активизировалась сразу большая группа тромбоцитов, клетки могли достать только до соседних фибрин, потому что им не хватало длины филоподий. Но в случае травмы некоторые тромбоциты действуют первыми. Они сжимают сгусток крови, чтобы другие клетки могли дотянуться до фибрина. Это увеличивает эффективность тромба до 70%, при этом объем тромба снижается до 90%.

Моделирование показало, что лучше всего тромбоциты действуют, когда они не полностью синхронизированы друг с другом. Этот феномен, названный учеными асинхронным механическим умножением.

Тромбоз – что это? Источник: Минздрав Тромбоз может быть венозным и артериальным, в зависимости от того, где – в вене или артерии – образуется тромб. Тромбоз может возникнуть у человека независимо от возраста. Хорошей новостью является то, что во многих случаях, если не в большинстве, можно предотвратить тромбоз. Самый надежный способ защититься от угрожающего жизни тромба – это узнать, находитесь ли вы в зоне риска.

Перспектива открытия

Понимание физики процесса контракции может помочь создать новые терапевтические методы и способы лечения. В частности, ученые надеются, что снижение интенсивности образования тромбов будет актуальным в случае сердечного приступа.