Наверное, почти каждый человек хотел бы иметь волшебную таблетку, чтобы оттянуть процесс старения как можно дальше. Пока таковой не существует, но есть несколько способов, которые могут не только замедлить этот процесс, но даже несколько его обратить.

Почему мы стареем?

Когда люди говорят о том, что хотят сохранить молодость, обычно имеют в виду внешний вид, энергию, здоровье и ясный ум.

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Старение – это естественный процесс, который наблюдается у всех живых организмов. Во время этого процесса исчезает способность к размножению и регенерации, организм теряет способность бороться с болезнями и постепенно ослабевает, а ткани, то есть кожа, волосы, зубы – начинают разрушаться.



Старение – естественный процесс, но его можно замедлить / Фото Pixabay

Почему это происходит?

По мере старения человека теломеры (конечности хромосом) становятся короче. Потерю их длины считают маркером биологического возраста.

И хотя это процесс, которого пока невозможно избежать, его точно можно замедлить и даже немного повернуть назад.

Приведем простой пример – если цветок в горшке увядает слишком быстро, это означает, что ему чего-то не хватает, к примеру воды или других питательных веществ. Но если вовремя это заметить и предоставить ему все необходимое, то через некоторое время он расцветает снова.

Так же и с нашим организмом. Все, что с ним происходит, безусловно зависит от нашего образа жизни.

Недавно ученые из Университета Наварры (Испания) установили, что скорость старения зависит от того, что мы едим. Кроме этого, согласно их данным, 3 или более порции ультраобработанной пищи в день удваивают шансы сокращения нити ДНК и теломеров.

Ультраобработанными называют те продукты, которые производят промышленным способом. Такая пища не содержит цельных продуктов и состоит из смеси масел, жиров, сахаров, крахмала и белков. А еще к ним часто добавляют искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы, консерванты и другие добавки, которые увеличивают срок хранения продукции, но вместе с тем сокращают жизнь организма.



Прекрасный пример ультраобработанной пищи, которая ускоряет старение / Фото Pixabay

Можно обмануть вкус и зрение, но организм не проведешь. Ведь потребности в пищевых веществах формировались у людей в течение длительной эволюции. Люди употребляли много растительной пищи, которая росла на чистом грунте и потребляли то, что поймали – без различных вредных добавок, антибиотиков и трансжиров.

Большинство необходимых для организма микронутриентов должны поступать с пищей. За последние полвека окружающая среда очень загрязнилась и в добавок ко всему еще и пищевые продукты стали богатые веществами техногенного происхождения. Такая продукция содержит мало витаминов, минералов, полифенольных соединений и необходимых микронутриентов.

А много таких культур, как кукуруза, картофель, соя, рапс, хлопок и томаты являются генетически модифицированными, ведь так они более устойчивы к вредителям и болезням.

Благо, 21 век принес и кое-что хорошее. Ведь параллельно с этим для устранения дефицита витаминов и минералов ученые разработали огромное количество витаминно-минеральных комплексов, применение которых предотвращает дефицит пищевых веществ в организме.

Но наш организм не дурак. Ведь в естественной среде витамины представлены в различных формах и комбинациях с другими веществами. То есть потребляя, к примеру, рыбу, мы едим не просто витамины, а целый комплекс витаминов и минералов, соединенных с другими компонентами пищи в природных соотношениях.

Кроме этого, существуют витамины, которые синтезировать невозможно. К примеру, каротиноиды, которые в натуральных продуктах насчитывается до 600 видов (ликопен, зеаксантин, лютеин, астаксантин и т.д.). Воспроизвести их синтетически и "засунуть в капсулу" фактически невозможно. Кроме этого, пищевые продукты настолько сложны, что ученые ежегодно открывают в их составе все новые и новые вещества.

Сейчас научное сообщество изучает так называемые минорные компоненты пищи. Это биофлаваноиды, изофлавоны, полифенолы, индол, цианофлавоноиды, резвератрол и другие, которые регулируют целый ряд ферментов на генетическом уровне. Эти специфические регуляторы поступали в организм человека из натуральных пищевых продуктов на протяжении всей эволюции.



В продуктах много природных витаминов, но в 21 веке мы не можем быть уверены в том, что мы едим / Фото Pixabay

Что же есть в этом техногенном мире, чтобы сохранить молодость, красоту и здоровье

Для того, чтобы сохранить здоровье и молодость организма, нужно потреблять все необходимые для него компоненты, учитывая микронутриенты и минорные вещества. Сделать это можно с помощью персонифицированного питания с учетом возраста, пола, физической нагрузки, особенностей обмена веществ. Также необходимо принимать витамины, минералы, биофлавоноиды и другие компоненты и желательно в их первозданной натуральной форме.

Поверьте, когда вы полюбите свой организм и начнете заботиться о нем, он отблагодарит вас тем же. Придав ему все необходимое для функционирования, о возрасте можно будет не беспокоиться. Ведь старение – это не цифра в паспорте, а то, как вы выглядите, что вы чувствуете и как себя чувствуете. Идеальная формула – сбалансированный рацион, спорт и здоровый сон.

Если с двумя последними двумя пунктами справиться легче, то в условиях эры искусственной пищи трудно соблюсти здоровое питание. Но на помощь может прийти Релайв-Баланс.

Это мультинутриентный функционально-пептидный комплекс незаменимых аминокислот, пептидов, витаминов, минералов, адаптогенов, антиоксидантов, полифенолов полученных путем ферментации и экстракции (при температуре до 40 градусов). Особенность этого комплекса в том, что он содержит 54 натуральных продуктов растительного и животного происхождения.

Все компоненты Релайв Баланс находятся в натуральных взаимосвязях, действуют синергийно и не вредят организму.

Этот комплекс разрабатывали в течение 7 лет – все это время разработчики определяли оптимальное и эффективное дозирование. Результаты исследований были представлены на международных конференциях: США, Канады, Испании, Японии, России и других странах. Зато исследования, которые открывают новые противозрастные и регуляторные свойства препарата, продолжаются до сих пор. Ведь так Релайв Баланс включает в себя натуральную продукцию, исследователи с каждым разом все больше узнают о положительных особенностях его составляющих.



Релайв Баланс / tobeplus.com.ua