Замена ПЦР-тестов: с помощью смартфона можно диагностировать коронавирус

Ученые сравнили точность диагностики COVID-19 ПЦР-тестов мазков из носоглотки и мазков с экрана телефона. И выяснили, что этот метод может тоже давать правдивые результаты.

Смартфоны часто у рта человека. Поэтому если человек инфицирован коронавирусом, то дисплей его мобильного будет загрязнен аэрозолем, содержащим этот микроорганизм.

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Как происходило исследование

Исходя из таких соображений, ученые решили проверить, может ли экран телефона правдиво показывать, что человек заразен.

В исследовании приняли участие 540 человек. Им провели стандартные ПЦР-тесты мазков из носоглотки. Параллельно с этим тем же методом ученые проанализировали мазки, сделанные с экранов их телефонов.

Телефоны могут помочь диагностировать коронавирус

У 51 участника исследования в мазках из носоглотки с помощью ПЦР обнаружили SARS-CoV-2. Тестирование экранов телефонов позволило выявить коронавирус у всех участников с высокой вирусной нагрузкой (то есть заразных). Ученые указывают, что такой показатель сопоставим с точностью тестов на антитела.

Преимущества такого тестирования

Авторы исследования пишут, что, несмотря на кампании по вакцинации, массовый скрининг на коронавирус не утратил своей актуальности – особенно в странах с низким охватом вакцинации. Но проведение мазков из носоглотки – неприятная процедура, которая требует особых навыков.

В то же время тест экрана телефона – не инвазивное, простое, быстрое, дешевое исследование, не требующее медицинского персонала. В связи с его удобством и безболезненностью, люди могут проще соглашаться регулярно его проходить.