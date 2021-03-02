Искусственные подсластители не так вредны для организма, но они могут накапливаться в кишечнике и стимулировать местные бактерии к обмену генами и развитию устойчивости к антибиотикам.

Ученые из австралийского Университета Квинсленда решили проверить, как употребление заменителей сахара может влиять на микрофлору.

К теме Что съесть, чтобы уменьшить тягу к сахару

Для этого исследователи изучили 4 распространенных искусственных подсластителя:

Сахарин,

Сукралоза,

Аспартам,

Ацесульфам.

Оказалось, что они вызывают у бактериальных клеток целый ряд стрессовых реакций. В частности активную конъюгацию, прямой контакт между парой клеток, во время которого происходит горизонтальный перенос части генов из одной в другую.

Таким образом гены, которые обеспечивают устойчивость к действию антибиотиков, распространяются в кишечнике.

Глобальное потребление искусственных подсластителей превышает 150 тысяч тонн. Вместе со сточными водами они попадают в окружающую среду, оказываются в подземных водах и открытых водоемах. Поэтому их влияние на распространение устойчивости к антибиотикам может проявляться не только в организме человека, но и в природе.

Для чего нужны искусственные подсластители

Искусственные подсластители – сравнительно безопасные заменители сахара. Сладкий вкус позволяет добавлять их в блюда в минимальном количестве.

Это особенно актуально для людей с ожирением или диабетом II типа. Хотя некоторые исследования ставят под сомнение пользу сахарных заменителей. А еще такие вещества крайне инертны, не усваиваются организмом и выводятся наружу.