Новый штамм коронавируса Омикрон, который потряс мир в конце 2021 года, сейчас является самым заразным вариантом SARS-CoV-2. Но украинские ученые считают, что он является "предвестником" того, что опасность коронавируса идет на спад.

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Варианты вирусов конкурируют друг с другом. Были даже более опасные варианты, чем Альфа, Бета и Гамма, но они не были такими контагиозными. Дельта вытеснил всех их. А совсем недавно появился Омикрон, и он уже вытесняет Дельту, потому что он более заразен. Он в 2 – 3 раза эффективнее заражает других людей, чем Дельта. И он вызывает сравнительно меньше госпитализаций и смертей,

– рассказал директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комисаренко.

Ученые видят положительные стороны в новом COVID-штамме

Доктор медицинских наук и профессор Владимир Широбоков считает, что Омикрон является заразным, но менее агрессивным. По его мнению, такими могут быть и следующие варианты.

Думаю, что Омикрон – предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции. На мой взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Всегда менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные. И думаю, что за счет Омикрона и похожих на него штаммов будет окончание пандемии,

– сказал изданию вирусолог.

Сценарии распространения COVID-19 в 2022 году

К слову, в Украинском центре здравоохранения прогнозируют, что осенью 2022 года Украину может накрыть новая волна заболеваемости, которая будет развиваться по одному из трех сценариев: