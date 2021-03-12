Пинпин – 25-летняя жительница провинции Чжэцзян в Китае, случайно узнала, что родилась интерсексуалом. С точки зрения генетики она – мужчина, поскольку у нее есть Y-хромосома.

Скрытый пол

При этом Пинпин (имя изменили, чтобы сохранить конфиденциальность) всю жизнь считала себя женщиной и год назад вышла замуж. Она повредила лодыжку и пошла в больницу, и рентгенография выявила проблему в развитии ее костей.

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Интерсексуалы – что это? Человек с нетипичными половыми признаками, не входящими в общепринятые нормы восприятия мужского и женского тела.

Медики назначили женщине полное обследование всего тела. Оказалось, у нее нет детородных органов – матки и яичников. Из-за этого у нее никогда не было менструации, но она и ее родители стеснялись обратиться к врачу с этой проблемой.

Когда я была молодой, мама отвела меня к врачу. Он сказал, что я просто развиваюсь медленнее, чем другие и что у меня может быть менструация через несколько лет. Когда я повзрослела, мне показался этот вопрос неудобным,

– сказала женщина.

При этом Пинпин надеялась забеременеть и была расстроена, что этого не произошло в течение года после свадьбы. Сомневаться в своем поле у нее никогда не было причин из-за внешнего вида гениталий.

Почему так произошло

"Они должны были пойти на обследование много лет назад. Это показывает, насколько серьезно им не хватало сексуальных знаний", – отметили врачи. В Китае есть уроки полового воспитания, но учителя их часто пропускают, потому что им неловко преподавать этот предмет.

Несмотря на то, что генетически Пинпин мужчина, соответствующих половых органов или кадыка у нее не нашли. Медики предполагают, что за 25 лет они полностью деградировали.

Обследование показало: у Пинпин есть наследственное заболевание, которое может быть результатом семейного брака ее родителей. Медики рекомендовали женщине поработать с психологом. Теперь Пинпин нужно определиться со своим гендером.