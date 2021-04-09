За последнее время в России умерли 4 человека после прививки "Спутником V", еще 6 человек имели серьезные побочные эффекты.

Регулятор получил соответствующие документы

В Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое изучает российскую вакцину для ее возможной регистрации в ЕС, анонимно прислали внутренние документы Роспотребнадзора.

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Что известно о смертельных случаях

Согласно документам, трое из четырех умерших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае, в качестве заключения смерти указано поствакцинальное осложнение.

Подлинность одного из документов Роспотребнадзора подтвердил EUobserver старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.

Я запросил информацию об этом деле и получил ответ. Этот случай – не фейк,

– сказал Логунов о смерти 51-летней женщины, которая внезапно умерла после получения второй дозы "Спутника".

Дело якобы расследовали. Никакой связи с вакцинацией не обнаружили.

Реакция России

В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что ни одной смерти в результате применения российских вакцин против коронавируса не зафиксировано, а "частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%".

EUobserver пишет, что 10 случаев – это крайне мало, если учитывать количество проведенных прививок. Вероятно, дело в отсутствии прозрачности в России, а также в некачественном сборе данных, нерегистрации случаев реакций на прививку.

Отношение ЕС к российской вакцине

Германия просит ЕС все-таки зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла необходимых клинических испытаний.

Во Франции "Спутник V" назвали инструментом пропаганды и "агрессивной дипломатией".