Западные СМИ сообщили о 4 смертях после вакцинации российским "Спутником V"
За последнее время в России умерли 4 человека после прививки "Спутником V", еще 6 человек имели серьезные побочные эффекты.
Источник:EUobserver
Регулятор получил соответствующие документы
В Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое изучает российскую вакцину для ее возможной регистрации в ЕС, анонимно прислали внутренние документы Роспотребнадзора.
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Что известно о смертельных случаях
Согласно документам, трое из четырех умерших – женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет. В документах отмечается, что смерти были вызваны проблемами с сердцем, легкими и уровнем сахара в крови. По крайней мере в одном случае, в качестве заключения смерти указано поствакцинальное осложнение.
Подлинность одного из документов Роспотребнадзора подтвердил EUobserver старший вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов.
Я запросил информацию об этом деле и получил ответ. Этот случай – не фейк,
– сказал Логунов о смерти 51-летней женщины, которая внезапно умерла после получения второй дозы "Спутника".
Дело якобы расследовали. Никакой связи с вакцинацией не обнаружили.
Реакция России
В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что ни одной смерти в результате применения российских вакцин против коронавируса не зафиксировано, а "частота нежелательных реакций составляет не более 0,1%".
EUobserver пишет, что 10 случаев – это крайне мало, если учитывать количество проведенных прививок. Вероятно, дело в отсутствии прозрачности в России, а также в некачественном сборе данных, нерегистрации случаев реакций на прививку.
Отношение ЕС к российской вакцине
- Германия просит ЕС все-таки зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла необходимых клинических испытаний.
- Во Франции "Спутник V" назвали инструментом пропаганды и "агрессивной дипломатией".
Что известно о вакцине "Спутник V"Россия зарегистрировала препарат еще до завершения клинических испытаний. Впоследствии результаты таки опубликовали в международном журнале The Lancet, однако они оказались противоречивыми.
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