Сколько вакцин получим

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, следующая партия вакцины от AstraZeneca будет насчитывать 700 тысяч доз. При этом Ляшко не уточнил откуда ее привезут.

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Это единый продукт, без разницы, на какой площадке произведен,

– отметил Ляшко.

В Украине нехватка вакцин AstraZeneca

По состоянию на 14 мая запасы препарата от AstraZeneca почти закончились. В Министерстве здравоохранения отмечали, что препаратов для первой дозы уже нет в Киеве, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Часть из запасов вакцины для первой дозы, а именно 26 тысяч, зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, которые начали прививать с 24 февраля.

Сейчас вакцинировать первой дозой будут другими препаратами – китайской вакциной CoronaVac и Pfizer/BioNTech.

Темпы вакцинации в Украине

по данным Минздрава