Сколько вакцин получим
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, следующая партия вакцины от AstraZeneca будет насчитывать 700 тысяч доз. При этом Ляшко не уточнил откуда ее привезут.
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Это единый продукт, без разницы, на какой площадке произведен,
– отметил Ляшко.
В Украине нехватка вакцин AstraZeneca
По состоянию на 14 мая запасы препарата от AstraZeneca почти закончились. В Министерстве здравоохранения отмечали, что препаратов для первой дозы уже нет в Киеве, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Часть из запасов вакцины для первой дозы, а именно 26 тысяч, зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, которые начали прививать с 24 февраля.
Сейчас вакцинировать первой дозой будут другими препаратами – китайской вакциной CoronaVac и Pfizer/BioNTech.
Темпы вакцинации в Украине
по данным Минздрава
- За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 21 587 человек. Прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки.
- Всего с начала прививочной кампании прививки получили 918 164 человека. Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, всего 8 358 украинцев.
- По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.