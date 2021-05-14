Сколько вакцин получим

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, следующая партия вакцины от AstraZeneca будет насчитывать 700 тысяч доз. При этом Ляшко не уточнил откуда ее привезут.

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Это единый продукт, без разницы, на какой площадке произведен,
– отметил Ляшко.

В Украине нехватка вакцин AstraZeneca

По состоянию на 14 мая запасы препарата от AstraZeneca почти закончились. В Министерстве здравоохранения отмечали, что препаратов для первой дозы уже нет в Киеве, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Часть из запасов вакцины для первой дозы, а именно 26 тысяч, зарезервировали для введения второй дозы тем пациентам, которые начали прививать с 24 февраля.

Сейчас вакцинировать первой дозой будут другими препаратами – китайской вакциной CoronaVac и Pfizer/BioNTech.

Темпы вакцинации в Украине

по данным Минздрава

  • За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 21 587 человек. Прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки.
  • Всего с начала прививочной кампании прививки получили 918 164 человека. Завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, всего 8 358 украинцев.
  • По состоянию на 13 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.