Бустер можно получить не ранее, чем через 6 месяцев после получения 2 дозы. Но не позднее чем через 9 месяцев.
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Как записаться на вакцинацию бустерной дозой
Записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте системы.
Чем будут вакцинировать:
- Для бустерной дозы Минздрав рекомендует мРНК вакцину от компаний Moderna или Pfizer.
- Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
- В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Можно ли вводить бустерную дозу тем, кто получил дополнительную дозу вакцины
Люди с ослабленным иммунитетом, которым вводят дополнительную дозу вакцины против COVID-19, также смогут получить бустерную дозу. Но в таком случае она должна вводиться через 3-6 месяцев после дополнительной.